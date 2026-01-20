Andrea Galeazzi, noto youtuber italiano specializzato in recensioni tecnologiche, ha denunciato sui social di essere stato vittima di un attacco hacker. In un video pubblicato su Instagram, lo youtuber ha spiegato di aver perso il controllo della sua email Google, compromettendo così l’accesso al suo canale YouTube. Ha lanciato un appello ai follower, ai brand e ai contatti professionali: “Se vi arrivano email o cose strane, non sono io”. Ha inoltre mostrato che sul suo canale era in corso una diretta su bitcoin e strategie di investimento, chiarendo che non si trattava di un suo contenuto.

Poco dopo, il profilo è stato oscurato da YouTube. Ha riferito di aver già segnalato l’accaduto a Google e di essere in fase di recupero degli account.

Come è avvenuto l'attacco hacker

Secondo quanto ricostruito, l’accesso è stato ottenuto tramite un attacco di phishing particolarmente sofisticato. Galeazzi ha ricevuto una mail apparentemente legittima da un brand con cui aveva collaborato, che lo invitava a verificare il suo canale YouTube. Dopo aver cliccato “sì”, in pochi secondi gli hacker hanno modificato password, numero di recupero e impostazioni di sicurezza, prendendo il controllo dell’account Google e dei servizi collegati, tra cui il canale YouTube e altri profili come TechDrive.

Le conseguenze dell'attacco

Una volta ottenuto l’accesso, gli hacker hanno trasmesso una live su criptovalute, modificato l’aspetto del canale e infine provocato l’oscuramento del profilo da parte di YouTube per violazione delle norme. Galeazzi ha descritto la situazione come “disperata” e ha ammesso di essere emotivamente provato: “Mi viene da piangere”. Ha già avviato le contromisure, bloccando gli account compromessi e cambiando le credenziali dove possibile, ma ha sottolineato che il danno principale era ormai avvenuto.

Chi è Andrea Galeazzi

Andrea Galeazzi, architetto di formazione, è diventato uno dei principali creator italiani nel settore tech. Con oltre 1,4 milioni di iscritti su YouTube e centinaia di migliaia di follower su Instagram, è noto per le sue recensioni di smartphone, gadget e prodotti tecnologici, nonché per la sua partecipazione al canale automotive TechDrive.