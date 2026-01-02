Will Smith è stato accusato di molestie sessuali da Brian King Joseph, violinista che ha collaborato agli ultimi progetti musicali dell’attore premio Oscar per King Richard – Una Famiglia Vincente.

Joseph ha depositato una causa civile il 30 dicembre 2025 presso il tribunale superiore di Los Angeles nei confronti di Will Smith e della sua società, Treyball Studios Management, Inc., contestando molestie sessuali, licenziamento ingiustificato e ritorsioni.

Secondo l’atto giudiziario, il violinista era stato ingaggiato nel novembre 2024 per un concerto a San Diego, per poi unirsi alla tournée globale 2025 Based on a True Story e contribuire al nuovo album dell’artista.

Come riportato da Variety, la relazione professionale sarebbe diventata personale, tanto che Smith avrebbe detto a Joseph: “Tu ed io abbiamo un legame speciale, che non ho con nessun altro”, una frase che Joseph ritiene parte di un comportamento inappropriato.

Joseph ha segnalato l’accaduto alla sicurezza dell’hotel, alla polizia e ai rappresentanti dell’artista, ma pochi giorni dopo è stato licenziato e sostituito da un altro violinista. Nella denuncia si legge che Joseph ha sofferto di stress post‑traumatico, perdite economiche e danni reputazionali. Finora non risultano dichiarazioni pubbliche di Will Smith o del suo team.

Dettagli della denuncia

La causa è stata presentata il 30 dicembre 2025 presso il tribunale di Los Angeles, con il coinvolgimento diretto della Treyball Studios Management, società legata a Smith, accusata di aver orchestrato il licenziamento dopo la segnalazione dell’incidente in hotel.

L’episodio di Las Vegas, avvenuto durante la prima parte del tour del marzo 2025, è centrale nella disputa: la stanza di Joseph, prenotata dal team di Smith, è stata violata senza segni di effrazione; vi sono stati lasciati oggetti personali (tra cui farmaci per l’HIV intestati a una terza persona) e un biglietto che Joseph ha interpretato come minaccioso.

Joseph sostiene di aver comunicato l’accaduto all’hotel, alla produzione del tour e alla polizia, ottenendo una risposta ostile invece di protezione; l’accusa sostiene che la produzione lo abbia umiliato e licenziato in pochi giorni, causando seri danni emotivi ed economici.

La vicenda giudiziaria

Al momento, non risultano repliche ufficiali da parte di Will Smith o del suo avvocato.

Il violinista Brian King Joseph era finalista alla tredicesima edizione di America’s Got Talent nel 2018, e la sua collaborazione con Smith rappresentava un'importante occasione professionale, che la denuncia trasforma in una causa giudiziaria rilevante a tutela della sua persona e della sua immagine.