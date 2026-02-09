Lunedì 9 febbraio, la contessa Patrizia De Blanck è morta a 85 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia.

A darne l'annuncio è stata la figlia Giada tramite un post pubblicato su Instagram: "Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata.

Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore". La 44enne ha precisato che la contessa ha fatto il possibile per non darla vinta alla malattia con cui stava lottando, ma purtroppo non è bastato. Poi Giada De Blanck ha spiegato che nonostante il dolore per la perdita dell'amata madre, cercherà di mantenere la promessa ovvero quella di vivere per due: "Neanche la morte potrà dividerci".

La contessa Patrizia De Blanck: due matrimoni, i flirt con Sordi e Califano

Nel 1960 Patrizia De Blanck si era sposata con l’aristocratico britannico Anthony Leigh Milne ma le nozze naufragarono dopo poco a causa di un tradimento da parte del coniuge. Dal 1971 a 1999 è stata legata a Giuseppe Drommi, console italiano di Panama.

Dalla loro unione nel 1981 era nata la figlia Giada. Nel passato sentimentale della contessa ci sono stati anche diversi flirt con Alberto Sordi, Franco Califano, Walter Chiari, Warren Beatty, Alexander Onassis, Mohamed Al Fayed (magnate egiziano e padre di Dodi), Yves Montand, Raul Gardini e Farouk Chourbagi.

Numerosi i messaggi di cordoglio

Appresa la morte della contessa Patrizia De Blanck, diversi utenti del web hanno scritto un messaggio per ricordarla.

Dayane Mello ha pubblicato uno scatto con la contessa e ha scritto: "Patrizia ha danzato sempre al ritmo della vita, proprio come piace a me, e la terrò sempre nel mio cuore". Simona Ventura ha affermato: "Cara Giada, tu e mamma Patrizia siete sempre state nel mio cuore: un po’ per grande affinità, un po' per l’esperienza irripetibile che abbiamo vissuto con l'Isola dei Famosi.

Che tempi che sono stati, fortunata io ad averli vissuti insieme a voi ti abbraccio fortissimo e se avrai bisogno di me ci sono". Un altro utente ha scritto: "Non oso immaginare il dolore di Giada De Blanck in questo momento, visto che erano molto legate". "Grazie per tutti i momenti di spensieratezza che ci hai regalato contessa Patrizia De Blanck", ha invece concluso un utente.