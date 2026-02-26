Andrea Pavan è rimasto gravemente ferito nel corso del South African Open, in un incidente definito “assurdo” da più testimoni. Il golfista italiano è caduto nel vano di un ascensore: le porte si sono aperte regolarmente al suo piano, ma la cabina non era presente, provocando una caduta di diversi piani.

L’incidente è avvenuto prima dell’inizio del torneo, mentre Pavan si trovava in Sudafrica. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale dove ha subito un delicato intervento chirurgico durato diverse ore. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Le condizioni del golfista

Il DP World Tour ha confermato il ritiro di Pavan dal torneo a causa dell’infortunio, ma non ha fornito ulteriori dettagli per motivi di riservatezza medica. L’incidente ha interrotto bruscamente il suo percorso agonistico, suscitando preoccupazione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Il profilo di Andrea Pavan

Andrea Pavan, nato a Roma, è uno dei golfisti italiani più importanti degli ultimi anni. Ha conquistato due vittorie nel circuito europeo: il D+D Real Czech Masters nel 2018 e il BMW International Open nel 2019. In precedenza, si era distinto sul Challenge Tour con quattro successi. Negli ultimi mesi aveva confermato la propria competitività con una top 10 al Bahrain Championship nel febbraio 2026 e un piazzamento di vertice al Genesis Championship in Corea del Sud nell’ottobre 2025.

Dettagli sull'incidente

