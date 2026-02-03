I profili social ufficiali di Fabrizio Corona e del progetto Falsissimo sono stati rimossi dalle piattaforme. La decisione, adottata senza che le società coinvolte fornissero motivazioni pubbliche, colpisce l'attività online dell'ex fotografo dei vip, noto anche per le sue vicende giudiziarie. Corona utilizzava questi canali per promuovere Falsissimo, un nuovo progetto digitale focalizzato su notizie e approfondimenti di attualità e gossip. La decisione è stata presa in seguito di un'azione legale di Mediaset per far rimuovere le puntate in cui Corona si scagliava contro i vertici del Biscione e volti noti dell'azienda, a partire dal caso Signorini.

'Falsissimo': la strategia digitale di Corona

Il progetto Falsissimo era stato concepito da Fabrizio Corona come una piattaforma di informazione alternativa, mirata a offrire una prospettiva differente sulle notizie di cronaca e spettacolo. Attraverso i suoi canali social, Corona aveva attivamente promosso i contenuti, riuscendo a coinvolgere un pubblico considerevole e a stimolare spesso il dibattito.

Contesto e reazioni alla rimozione

La cancellazione degli account ha generato diverse reazioni tra sostenitori e osservatori del settore, che si interrogano sulle ragioni di tale scelta e sulle possibili ripercussioni per la libertà di espressione online. Al momento, non sono state diffuse dichiarazioni ufficiali né da parte di Fabrizio Corona né dei responsabili di Falsissimo.