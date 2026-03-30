L’ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, interviene duramente sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, definendo i genitori, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, “sciagurati”. De Luca ha espresso la sua ferma opinione, affermando che “darei tre anni di carcere al padre e alla madre di quei bambini”.

Le critiche di De Luca alle condizioni dei minori

L’ex governatore ha puntato il dito contro le condizioni di vita dei minori, evidenziando una serie di gravi negligenze. De Luca ha sottolineato che i genitori “non avevano vaccinato i tre bambini”, che “non li mandavano a scuola” e che “non gli facevano fare la visita pediatrica”.

Ha inoltre aggiunto che i bambini “venivano lavati una volta alla settimana” e che vivevano “come animali in un tugurio nel quale non c’era corrente elettrica e l’acqua calda”.

Il paragone con la gestione pandemica

Nel suo intervento, Vincenzo De Luca ha richiamato il suo approccio rigoroso durante la pandemia di Covid‑19, mettendo in risalto il contrasto tra le sue posizioni a favore dei vaccini e quelle dei genitori della famiglia nel bosco. Pur riconoscendo che la separazione dai figli rappresenti “un trauma per tre bambini”, De Luca ha ribadito con forza che “i responsabili sono quei due che pensavano di fare la vita bucolica rovinando tre ragazzini”.

Il contesto della vicenda

La coppia, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, aveva scelto uno stile di vita alternativo, risiedendo in un casolare di pietra a Palmoli, in Abruzzo, privo di elettricità e riscaldamento.

I loro figli non frequentavano la scuola e non avevano acquisito competenze di base, come la lettura. A seguito di queste constatazioni, la Procura ha disposto l’allontanamento dei minori e il loro trasferimento in una struttura protetta.