A Genova, nella notte tra sabato e domenica, si è verificato un episodio di violenza nel pieno centro della movida cittadina, suscitando allarme tra residenti e frequentatori della zona. Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato alla schiena lungo Stradone Sant’Agostino, una delle vie più frequentate dai giovani nelle ore serali, nota per la presenza di locali, bar e ristoranti che attraggono numerosi ragazzi durante il fine settimana. La vittima, di nazionalità straniera, è stata soccorsa tempestivamente dai sanitari del 118 e trasferita in codice rosso all’ospedale San Marino.

Dopo le prime cure e una serie di accertamenti medici, il giovane è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni, senza riportare conseguenze permanenti, ma visibilmente scosso dall’accaduto.

Le autorità hanno immediatamente acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, strumenti ritenuti fondamentali per individuare il presunto aggressore e ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione. Contemporaneamente, gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di numerosi ragazzi e passanti che si trovavano sul posto al momento dell’episodio, al fine di ottenere ulteriori dettagli sul contesto e sulle circostanze dell’attacco, cercando di comprendere eventuali motivi alla base del gesto violento.

Le prime ricostruzioni dell'accaduto

Dalle prime ricostruzioni, l’allarme sarebbe stato dato da alcuni passanti che hanno udito le urla del giovane e hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti rapidamente, oltre agli operatori sanitari, anche carabinieri e agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a effettuare i rilievi necessari per raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini. Gli investigatori stanno valutando attentamente ogni dettaglio, inclusi i filmati di sorveglianza e le dichiarazioni dei testimoni oculari, per identificare l’autore dell’aggressione e capire le motivazioni che hanno scatenato la violenza.