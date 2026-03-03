Un quindicenne di Lanciano è stato vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di sette-otto minorenni. L'episodio è avvenuto sabato sera nei pressi del Parco Villa delle Rose. Il giovane ha riportato un occhio gonfio, ecchimosi e lividi su tutto il corpo, oltre a un trauma cranico. La prognosi stabilita è di dieci giorni.

L’aggressione nei pressi del Parco Villa delle Rose

Il ragazzo, studente del secondo anno di un istituto superiore cittadino, si trovava nei pressi del Parco Villa delle Rose, un noto luogo di ritrovo per giovani. Erano circa le ventitré e si trovava nella parte alta di corso Trento e Trieste, all’incrocio con i Viali delle Rose.

In quel momento, è stato aggredito da un gruppo di coetanei, già notato dalle forze dell’ordine.

Dinamica e conseguenze dell’aggressione

L’adolescente era in compagnia di amici quando è stato improvvisamente aggredito. L'aggressione ha provocato lesioni visibili e un trauma cranico, con una prognosi di dieci giorni. L'episodio è avvenuto in un contesto che doveva essere una serata spensierata tra amici, trasformandosi invece in un momento di violenza.

Il Parco Villa delle Rose: contesto e attività

Il Parco Villa delle Rose è una vasta area verde utilizzata per eventi, manifestazioni e attività ricreative. In passato, il Comune ha affidato la gestione di una pista di pattinaggio interna all’associazione Wildlife School. L’obiettivo era quello di promuovere corsi di pattinaggio in linea, artistico, skateboard e monopattino, favorendo così attività culturali, ricreative e sociali per cittadini di ogni età.