Marco Giallini è stato vittima di un incidente domestico mentre si trova ad Aosta per le riprese della settima stagione della fortunata serie televisiva "Rocco Schiavone". L'infortunio, che ha interessato una gamba, ha richiesto l'intervento dei sanitari e il trasporto dell'attore al Pronto soccorso dell'ospedale Parini. Qui, dopo aver ricevuto le prime cure necessarie, Giallini è stato prontamente dimesso. Non sono state segnalate interruzioni o modifiche al calendario delle riprese di "Rocco Schiavone", che proseguono regolarmente come previsto.

Questo assicura che la lavorazione della serie, molto attesa dal pubblico, non subirà rallentamenti a causa dell'accaduto.

Il legame tra Rocco Schiavone e la Valle d'Aosta

La serie "Rocco Schiavone", che vede Giallini nei panni del vicequestore romano trasferito ad Aosta, è una delle produzioni televisive più apprezzate degli ultimi anni. Gran parte delle riprese e delle trame si svolgono proprio nel capoluogo valdostano, a testimonianza del forte legame tra la fiction e il territorio. La presenza costante di Giallini e della troupe in città, una consuetudine delle stagioni precedenti, rafforza ulteriormente questo rapporto.

Non è la prima volta che l'ospedale Parini di Aosta accoglie l'attore.

Già nel 2017, durante le riprese della seconda stagione, Giallini si era recato al pronto soccorso per una ferita alla mano. Quell'episodio, che aveva richiesto alcuni punti di sutura, non aveva impedito all'attore di continuare a lavorare sul set e di intrattenere pazienti e personale medico con il suo consueto spirito ironico, suscitando curiosità e simpatia. Anche in quell'occasione, la produzione non subì interruzioni.

Il successo della fiction e l'impatto sul territorio

Tratta dai romanzi di Antonio Manzini, "Rocco Schiavone" ha debuttato con le prime sei puntate tra novembre e dicembre 2016, ottenendo fin da subito un notevole successo di pubblico e critica. La serie ha saputo valorizzare il territorio valdostano, coinvolgendo attivamente la città di Aosta e le sue istituzioni nella realizzazione delle riprese.

Nel corso delle stagioni, la troupe ha soggiornato ad Aosta per diversi mesi all'anno, generando ricadute positive sia dal punto di vista mediatico che occupazionale per la zona. Il successo di ascolti e la vicinanza tra gli attori e la comunità locale hanno rafforzato il legame tra i cittadini e la produzione, come dimostrato dall'affetto tributato a Giallini anche durante le sue visite in ospedale.

La settima stagione, attualmente in fase di lavorazione, conferma la vitalità del progetto e la centralità di Aosta come scenario privilegiato delle avventure del vicequestore Schiavone. Questo testimonia la solidità di una produzione che ha trovato nella realtà locale un elemento distintivo e ormai familiare per il pubblico televisivo italiano.