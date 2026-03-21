Una serata particolarmente turbolenta si è conclusa nel peggiore dei modi per due amiche, che dopo aver trascorso alcune ore fuori casa sono salite in auto in evidente stato di ebbrezza. Alla guida c’era una 29enne italiana che, invece di seguire il corretto senso di marcia, ha imboccato contromano i Bastioni di Porta Volta, nel pieno centro di Milano, creando una situazione estremamente pericolosa per sé stessa e per gli altri utenti della strada.

La vettura è stata intercettata da una pattuglia della polizia

Gli agenti hanno immediatamente intimato l’alt, ma la conducente ha ignorato l’ordine, tentando di allontanarsi e sottrarsi al controllo.

Da quel momento è scattato un breve inseguimento, che si è concluso in modo drammatico: durante la fuga, infatti, l’auto si è scontrata violentemente in un frontale con un’altra vettura delle forze dell’ordine che stava sopraggiungendo sul posto per fornire supporto.

L’impatto è stato molto forte

Dopo lo schianto, le due giovani sono state bloccate e arrestate. La posizione più grave è quella della conducente, alla quale vengono contestati numerosi reati: dal mancato rispetto dell’alt al danneggiamento dei veicoli coinvolti, fino alle lesioni provocate a due poliziotti rimasti feriti nell’incidente, con prognosi di cinque e sette giorni. A queste accuse si aggiungono la guida in stato di ebbrezza e il porto illegale di arma.

Durante i controlli successivi, infatti, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dell’auto una pistola a salve già caricata, elemento che ha ulteriormente aggravato il quadro a carico della 29enne. Anche l’amica che viaggiava con lei è stata denunciata per alcune violazioni, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti.