A Perano si vivono momenti di grande apprensione per la scomparsa di Costel Ioan, 58enne di origine romena, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri, 19 marzo 2026. L’uomo si è allontanato dalla sua abitazione in contrada Crocetta, dove risiede insieme al fratello, senza fare ritorno e senza lasciare indicazioni sui suoi spostamenti.

Stando alle prime ricostruzioni, Ioan sarebbe uscito di casa intorno alle 17, a piedi e senza avere con sé il telefono cellulare, circostanza che complica ulteriormente le operazioni di ricerca. L’ultima segnalazione lo collocherebbe in contrada Castelluccio, nel comune di Atessa, ma da quel momento non sono emersi altri elementi utili a ricostruire il suo percorso.

A preoccupare ulteriormente i familiari è il fatto che l’uomo non conosce la lingua italiana

A preoccupare ulteriormente i familiari è il fatto che l’uomo non conosce la lingua italiana e, come riferito da chi gli è vicino, tende facilmente a perdere l’orientamento, con il rischio di non riuscire a rientrare autonomamente a casa. Ioan ha già trascorso una notte fuori, aumentando così l’ansia dei parenti, sempre più in apprensione per le sue condizioni.

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, il 58enne è alto circa un metro e 75, ha una corporatura esile, è stempiato con capelli castano scuro ai lati e occhi verdi. Al momento della scomparsa indossava abiti compatibili con quelli mostrati nella foto diffusa per facilitarne il riconoscimento.

La scomparsa è stata denunciata ai carabinieri di Atessa

La scomparsa è stata denunciata ai carabinieri di Atessa, che hanno subito attivato le ricerche. Sul campo sono impegnati i militari dell’Arma, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, impegnati a setacciare la zona nella speranza di rintracciarlo al più presto.