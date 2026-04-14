L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, è stato avvistato privatamente alla partita tra Openjobmetis Varese e Banco di Sardegna Sassari, disputata a Masnago. La sua presenza, sebbene non ufficiale, ha immediatamente acceso l'interesse dei tifosi, che la interpretano come un potenziale segnale di interesse da parte del fondo RedBird verso la Pallacanestro Varese.

L'incontro si è svolto in un contesto privato, senza comunicazioni ufficiali da parte del club calcistico o di RedBird. Nonostante ciò, la visita di Furlani ha alimentato le speranze dei sostenitori biancorossi, i quali vedono in questo gesto un possibile preludio a un futuro coinvolgimento del fondo statunitense nella società sportiva varesina.

Dettagli sulla presenza a Masnago

L'elemento centrale è la presenza di Giorgio Furlani a Masnago per assistere all'incontro tra Varese e Sassari. L'evento si è svolto in forma privata e non è stato oggetto di annunci ufficiali. Al momento, non sono disponibili dichiarazioni o conferme dirette dalle parti coinvolte riguardo ai motivi specifici della visita.

Il contesto dell'interesse di RedBird per Varese

RedBird, il fondo di investimento che detiene la proprietà del Milan, ha in precedenza manifestato un interesse non vincolante nei confronti della Pallacanestro Varese. Questo interesse si inserisce nel quadro del progetto NBA Europe. La manifestazione di interesse è stata formalizzata a nome del club biancorosso, con l'obiettivo di candidarsi come una delle squadre fondatrici della nuova lega continentale.

Ulteriori esplorazioni da parte del fondo avrebbero riguardato l'area di MalpensaFiere. A tal fine, sarebbe stata avviata una comunicazione con la Camera di Commercio di Varese per valutare la fattibilità della costruzione di una nuova arena da 15.000 posti, una struttura potenzialmente integrata nel progetto NBA Europe.