Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha categoricamente smentito l'esistenza di qualsiasi divieto relativo ai tatuaggi nel Paese centroamericano. Questa importante precisazione giunge in risposta a una serie di voci e speculazioni che avevano iniziato a circolare nei giorni precedenti, suggerendo l'introduzione di possibili restrizioni per i cittadini che portano tatuaggi. Tali indiscrezioni avevano generato preoccupazione, considerando che in El Salvador i tatuaggi sono stati spesso, seppur erroneamente, associati a gruppi criminali locali.

Nel corso della sua dichiarazione, il presidente Bukele ha affermato con chiarezza che «non c'è alcun divieto per i tatuaggi in El Salvador». Ha inoltre enfatizzato che la semplice presenza di tatuaggi sul corpo di una persona non costituisce, di per sé, un reato perseguibile dalla legge. Il leader salvadoregno ha ribadito che le autorità non possono procedere all'arresto di un individuo basandosi unicamente sulla presenza di inchiostri sulla pelle. Le forze dell'ordine, ha specificato, sono tenute ad agire esclusivamente qualora sussistano altri elementi concreti che indichino un effettivo coinvolgimento in attività illecite o criminali, garantendo così il rispetto dei diritti individuali.

La legislazione salvadoregna e i tatuaggi

Durante il suo intervento, Nayib Bukele ha voluto fornire un chiarimento esaustivo riguardo alla normativa vigente in El Salvador. Ha sottolineato che la legislazione salvadoregna non contempla alcuna sanzione specifica né impone restrizioni di alcun tipo per chi decide di avere tatuaggi. Questo aspetto è di particolare rilevanza nel contesto sociale del Paese, dove, come accennato, i tatuaggi sono stati storicamente e culturalmente, seppur in modo superficiale, collegati alle temute bande criminali, comunemente note come «maras». Nonostante questa percezione diffusa, il presidente ha ribadito con fermezza che la mera esibizione di tatuaggi non può e non deve essere considerata l'unico fondamento per avviare procedure di arresto o indagini giudiziarie, tutelando la libertà personale dei cittadini.

Contesto sociale e lotta alla criminalità

El Salvador, uno Stato situato nell'America Centrale, ha intrapreso negli ultimi anni una politica decisa e rigorosa nella lotta contro la criminalità organizzata. Questa campagna è stata particolarmente intensa e mirata nei confronti delle bande criminali, in special modo le «maras», che hanno rappresentato una sfida significativa per la sicurezza interna. Le forze dell'ordine salvadoregne operano sotto la stretta supervisione del Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica. Questo organo istituzionale ha il compito primario di assicurare la sicurezza interna del Paese e di garantire che l'applicazione delle leggi avvenga sempre nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.

L'annuncio del presidente Bukele si inserisce in questo quadro, mirando a dissipare equivoci e a rafforzare la fiducia nella giustizia, distinguendo tra l'aspetto estetico personale e la condotta criminale effettiva.