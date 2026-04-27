La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha pronunciato una frase destinata a generare un'ampia risonanza mediatica poco prima della cena dei corrispondenti della Casa Bianca, tenutasi il 25 aprile 2026 al Washington Hilton. Intervistata da Fox News, Leavitt ha anticipato il discorso di Donald J. Trump: "È pronto a dare battaglia. Ve lo dico, questo discorso di stasera sarà un classico di Donald J. Trump. Sarà divertente. Sarà spassoso. Stasera ci saranno delle sparate. Quindi tutti dovrebbero sintonizzarsi. Sarà davvero fantastico". L'espressione originale, "there will be some shots fired tonight", ha immediatamente suscitato dibattito per la sua intrinseca ambiguità, trasformandosi in una profezia involontaria come suggerito dal titolo.

La doppia interpretazione e le reazioni online

Le parole di Leavitt hanno generato una doppia interpretazione e un'ondata di reazioni sui social network. L'idioma inglese "there will be some shots fired tonight" può essere inteso sia letteralmente come "saranno sparati dei colpi stasera", sia, nel suo senso figurato, come "sparate" o "frecciate" verbali, ovvero attacchi critici e diretti. Sebbene la portavoce si riferisse chiaramente a un discorso di Donald Trump particolarmente incisivo e polemico, la frase ha innescato rapidamente teorie complottiste e accese discussioni online, specialmente in seguito all'incidente che ha funestato la serata.

L'incidente al Washington Hilton e l'annullamento dell'evento

La cena dei corrispondenti è stata bruscamente interrotta da un incidente armato. Un sospetto, armato di fucile, pistola e diversi coltelli, è stato fermato dalle forze dell'ordine all'interno del Washington Hilton. Il capo ad interim del Dipartimento di Polizia Metropolitana, Jeffery W. Carroll, ha precisato che il sospetto era ospite dell'hotel e non è stato colpito da colpi di arma da fuoco. Un agente dei servizi segreti ha riportato un ferimento, ma, protetto da un giubbotto antiproiettile, si trova in buone condizioni. L'evento è stato immediatamente annullato e il presidente Donald Trump, presente alla cena, è stato allontanato in sicurezza.

In una successiva conferenza stampa, Trump ha annunciato che la celebrazione sarà riprogrammata e ha confermato l'arresto del sospetto. Jeanine Pirro, procuratrice degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, ha dichiarato che l'individuo sarà incriminato per due capi d'accusa relativi all'uso di armi da fuoco durante un crimine violento e per aggressione a un agente federale con un'arma pericolosa.

Il dibattito sull'uso dell'espressione "shots fired"

L'espressione "shots fired" è comunemente impiegata nel linguaggio colloquiale americano per indicare un attacco verbale diretto o una battuta pungente. Tuttavia, in contesti di tensione o in situazioni pubbliche, può facilmente essere fraintesa e assumere un significato letterale, come dolorosamente accaduto in questa circostanza.

Dopo l'incidente, numerosi utenti sui social media hanno evidenziato l'infelice coincidenza e la discutibile scelta delle parole di Leavitt. Altri, invece, hanno difeso la portavoce, richiamando l'attenzione sull'uso figurato dell'espressione. L'episodio ha senza dubbio alimentato ulteriori discussioni e teorie online, ma ha anche posto in luce l'importanza di un'attenta ponderazione nell'utilizzo di termini ambigui, specialmente in contesti ufficiali e di alta visibilità.