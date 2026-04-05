Un bambino di otto anni è deceduto in seguito a un tragico incidente avvenuto sull’autostrada A21 Torino‑Piacenza. La dinamica dell’evento, ancora al vaglio delle autorità, ha coinvolto una moto su cui viaggiava il piccolo con il padre e un’auto. L’impatto è avvenuto nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est, in direzione Torino, il 5 aprile 2026.

Le cause esatte dello scontro sono tuttora in corso di accertamento. A seguito dell’urto con l’auto, il conducente della moto ha perso il controllo del mezzo. La moto ha poi urtato il guardrail laterale, proiettando entrambi gli occupanti sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenute le squadre del 118, coadiuvate dall’elisoccorso che è atterrato direttamente sulla carreggiata per ottimizzare le operazioni di soccorso. Purtroppo, nonostante gli immediati e disperati tentativi di rianimazione, il bambino ha perso la vita a causa dei gravi traumi riportati. Il padre, rimasto fisicamente illeso, è stato trasportato in stato di profondo shock presso l’ospedale Cardinal Massaia di Asti, dove ha ricevuto supporto psicologico. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i necessari rilievi per ricostruire la dinamica e hanno gestito la viabilità, che ha subito rallentamenti significativi per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti.

Intervento sanitario e gestione della viabilità

Il personale sanitario del 118 ha dimostrato una pronta risposta all’emergenza, con l’elisoccorso che ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente. Nonostante l’intervento tempestivo e i tentativi di rianimazione, non è stato possibile salvare la vita del piccolo. Il padre, sebbene non abbia riportato ferite fisiche, è stato ricoverato per ricevere assistenza psicologica a causa dello shock subito. La polizia stradale ha lavorato per garantire la sicurezza e fluidificare il traffico, reso difficoltoso dall’evento.

Il contesto dell’autostrada A21

L’autostrada A21, conosciuta anche come “Autostrada dei Vini”, rappresenta un’importante arteria di collegamento tra Torino e Brescia, attraversando province chiave come Torino, Asti e Alessandria.

Il tratto interessato dall’incidente, tra Felizzano e Asti Est, fa parte della rete autostradale la cui costruzione è stata completata con l’inaugurazione del 15 dicembre 1969, includendo stazioni intermedie fondamentali come Felizzano‑Quattordio e Asti Est.