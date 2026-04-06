Un tragico incidente ha scosso la zona di Casal Monastero, nel IV municipio Tiburtino di Roma, dove un ragazzo di sedici anni ha perso la vita nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile. Il giovane, che avrebbe compiuto diciassette anni nel corso del 2026, stava rientrando a casa quando è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Dinamica dell’incidente

Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, che lo hanno trasportato d'urgenza al policlinico Sant’Andrea, le condizioni del sedicenne si sono rivelate gravissime.

Il ragazzo è deceduto poco dopo il ricovero. Alla guida dell'auto che lo ha travolto vi era un ragazzo di diciannove anni, rimasto illeso. Quest'ultimo è stato sottoposto ai controlli previsti dalla legge, secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto.

Il cordoglio della comunità

La notizia della prematura scomparsa ha suscitato profonda commozione. L’Asd Tor Lupara, la società sportiva in cui il giovane giocava, ha espresso il proprio dolore per la perdita, definendola una “tragica e prematura scomparsa”. Anche l’Istituto Aniene, frequentato dal sedicenne, ha comunicato che “l’intera comunità scolastica — studenti, docenti e personale — si unisce nel dolore per questa grave perdita”, annunciando la predisposizione di spazi di ascolto e supporto per studenti e personale. Il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, ha manifestato il proprio cordoglio alla famiglia del ragazzo e all'intera comunità locale, colpita da questo evento luttuoso.