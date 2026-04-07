Nella zona dei Campi Flegrei, in particolare nell’area prossima a Pozzuoli, si è registrato un terremoto nelle prime ore della mattinata di martedì 7 aprile 2026. La scossa è stata avvertita distintamente lungo la costa e nei quartieri occidentali di Napoli.

L'evento sismico principale

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Sala Operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, il sisma principale ha avuto luogo alle ore 04:32. La sua magnitudo è stata calcolata in Md 3.3. L’ipocentro, localizzato a una profondità di circa 2 chilometri, ha contribuito a rendere la vibrazione particolarmente percepibile in superficie, spesso accompagnata da distinti boati.

L’epicentro è stato individuato a 5 chilometri a sud-est dal centro di Pozzuoli e a meno di 10 chilometri dai centri abitati di Marano di Napoli e del capoluogo campano.

Secondo evento e contesto geofisico

Alle ore 04:38, poco dopo la scossa principale, è stato registrato un secondo terremoto di magnitudo Md 2.6, anch’esso parte dello sciame sismico in corso nell’area. I Campi Flegrei sono notoriamente una zona caratterizzata da una significativa attività sismica e vulcanica. L’Osservatorio Vesuviano ha confermato all’amministrazione comunale di Pozzuoli che questi eventi rientrano in un nuovo sciame sismico attualmente in atto nella regione, confermando la dinamica geofisica tipica dell’area.