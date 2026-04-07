Un minorenne è stato trovato privo di sensi in piazza Merolli, nel centro di Avezzano, sabato sera. Il giovane ha accusato un malore, con ogni probabilità legato all’assunzione di alcol. Secondo quanto riferito da alcuni coetanei presenti, il ragazzo avrebbe bevuto vodka prima di perdere conoscenza. Le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, portandolo ad accasciarsi a terra.

La prontezza di alcuni passanti, che si sono resi conto della gravità della situazione, ha portato all’allerta immediata dei soccorsi. È intervenuto il 118, prestando assistenza al giovane.

Fortunatamente, al momento, il ragazzo sta bene.

Dettagli dell’episodio

L’episodio si è verificato sabato sera in piazza Merolli, nel cuore di Avezzano. Il minorenne si trovava in compagnia di altri giovani quando è stato colto dal malore. L’abuso di alcol è indicato come causa probabile, con un riferimento specifico all’assunzione di vodka. L’intervento tempestivo dei presenti e del personale sanitario ha contribuito a evitare conseguenze più serie.

Misure di sicurezza urbana

Il Comune di Avezzano ha in passato adottato provvedimenti volti a limitare la vendita e il consumo di bevande alcoliche nel centro cittadino. Tali misure includono ordinanze che vietano la vendita di alcolici dopo le ventuno nei negozi di vicinato e nei distributori automatici, in particolare durante il periodo natalizio.

Per i trasgressori sono previste sanzioni che possono raggiungere i cinquemila euro.

L’obiettivo di queste disposizioni è prevenire episodi legati all’abuso di alcol, con un’attenzione particolare ai più giovani, e garantire una maggiore sicurezza nelle ore serali e notturne nel centro urbano.