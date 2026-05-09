Ogni 9 maggio, l'Italia commemora il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo, una ricorrenza istituita per onorare coloro che hanno perso la vita a causa di atti violenti che hanno profondamente segnato la storia del Paese. Questa data è intrisa di significati storici. Fu proprio il 9 maggio 1978 che venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, statista assassinato dalle Brigate Rosse dopo un lungo sequestro. Nello stesso giorno, periva per mano mafiosa Peppino Impastato, noto per le sue denunce contro Cosa nostra.

Il significato della giornata e il ricordo delle vittime

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivolto un pensiero a tutte le vittime di ogni forma di terrorismo, sottolineando l'importanza di non dimenticare. «Non dimenticare è un dovere», ha affermato, specificando che ciò serve «per onorare chi ha sacrificato la vita per la libertà, per rispetto della nostra storia e per difendere ogni giorno la democrazia». Il 9 maggio rappresenta quindi un momento di riflessione collettiva e di memoria per la società italiana, un'occasione per riaffermare i valori di legalità e libertà.

Eventi commemorativi e il ruolo istituzionale

La giornata del 9 maggio acquisisce ulteriore risonanza anche grazie ad altri eventi significativi.

In questa stessa data, nel 2001, Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla Stidda, è stato proclamato beato. L'importanza di questa ricorrenza è riconosciuta a livello istituzionale: il Comune di Brescia, come molte altre istituzioni italiane, promuove attivamente iniziative e cerimonie commemorative. Tali attività mirano a mantenere viva la memoria delle vittime e a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della memoria storica. Il Giorno della Memoria è stato formalmente istituito con la legge n. 56 del 4 maggio 2007, che stabilisce l'organizzazione annuale di attività commemorative e didattiche su tutto il territorio nazionale, rafforzando il suo valore educativo e civico.