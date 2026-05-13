La Regione Campania ha emesso un'allerta meteo gialla, valida dalle 13 alle 21 di oggi, a causa di rovesci e temporali localizzati. La decisione, basata sulle valutazioni del Centro Funzionale regionale, indica la possibilità di precipitazioni di moderata intensità sul territorio.

Zone interessate dall'allerta meteo

L'allerta coinvolge diverse aree chiave della regione. Nello specifico, sono interessate la zona 1 (che include la Piana Campana, Napoli, le Isole e l'Area Vesuviana), la zona 2 (Alto Volturno e Matese), la zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), la zona 5 (Tusciano e Alto Sele) e la zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento).

In queste zone, si prevedono precipitazioni che potrebbero assumere anche carattere di temporale, caratterizzate da una certa incertezza previsionale e una rapida evoluzione.

I fenomeni meteorologici attesi potrebbero essere accompagnati da raffiche di vento, fulminazioni e grandinate. Particolare attenzione è richiesta per il rischio di dissesto idrogeologico, che potrebbe verificarsi in alcuni punti del territorio.

Misure di prevenzione e ruolo della Protezione Civile

In risposta all'allerta meteo, vengono attivate specifiche misure di prevenzione e monitoraggio. Tra queste, è prevista la chiusura temporanea di parchi e pontili nelle aree urbane più esposte, come la città di Napoli. La Protezione Civile della Regione Campania svolge un ruolo cruciale nel coordinare le attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze legate agli eventi meteorologici.

L'ente collabora attivamente con i Comuni e gli altri organismi territoriali per assicurare la sicurezza della popolazione.

L'operato della Protezione Civile regionale si conforma alle linee guida nazionali, occupandosi della gestione delle allerte meteo, della comunicazione tempestiva ai cittadini e dell'implementazione delle procedure di intervento in caso di emergenza. L'allerta gialla, che rappresenta il primo livello di attenzione, segnala la possibilità di eventi localizzati capaci di generare disagi e danni puntuali, rendendo indispensabile la massima cautela, specialmente nelle aree considerate a rischio idrogeologico.