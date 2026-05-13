Papa Leone XIV ha nominato nuovo Arcivescovo metropolita di Benevento Michele Autuoro, trasferendolo dalla sede titolare di Passo Corese e dall’incarico di vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi metropolitana di Napoli.

Nato nel 1966 a Procida, nell’area dell’Arcidiocesi di Napoli, Autuoro ha compiuto il proprio percorso formativo presso il Seminario arcivescovile di Napoli a Capodimonte. Ordinato sacerdote il 19 maggio 1991, ha ricoperto negli anni diversi incarichi pastorali e di responsabilità nella diocesi partenopea e a livello nazionale.

Tra le principali tappe del suo ministero a Napoli figurano: Assistente diocesano Acr (1991-1994), animatore in seminario a Capodimonte (1993-2000), parroco a Santa Maria delle Grazie e San Leonardo a Procida (2000-2009), direttore dell’Ufficio missionario diocesano (2007), parroco di Santa Maria della Mercede a Chiaia (2009-2012), direttore dell’Ufficio Missionario della CEI e della Fondazione Missio (2013-2018), amministratore parrocchiale di San Marco di Palazzo e dell’Immacolata a Pizzofalcone dal 2018 e rettore del Seminario arcivescovile di Napoli dal 2019.

Nel 2021 era stato nominato vescovo titolare di Passo Corese e ausiliare di Napoli, ricevendo la consacrazione episcopale il 31 ottobre dello stesso anno. Con la nuova nomina succede a monsignor Felice Accrocca, trasferito alla guida della diocesi di Assisi.

Le parole del nuovo Arcivescovo di Benevento

In un messaggio rivolto ai fedeli della diocesi, il nuovo arcivescovo ha scritto: "Giungo in mezzo a voi in punta di piedi, per conoscere, amare e servire questa Chiesa particolare, Sposa di Cristo, che il Successore di Pietro mi affida perché me ne prenda cura con cuore di padre e di pastore. Avverto tutta la povertà dei miei limiti e l'inadeguatezza della mia persona dinanzi all'altezza del ministero ricevuto; tuttavia, confido pienamente nella misericordia del Signore".

Autuoro ha inoltre aggiunto: "Con il cuore colmo di gratitudine al Signore Risorto, che incessantemente ama, custodisce e guida la Sua Chiesa, mi rivolgo per la prima volta a voi, amato Popolo di Dio che è in Benevento. Con profonda riconoscenza filiale verso il Santo Padre, Papa Leone XIV, che mi ha chiamato a essere vostro Pastore, accolgo con trepidazione e fiducia la missione che mi viene affidata. Vengo a voi nella gioia del Vangelo e con l'animo dell'umile servo della Vigna del Signore, desideroso di spendere la mia vita per voi e con voi, al servizio di Cristo e della sua Chiesa".