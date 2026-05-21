Artem Tkachuk, attore italo-ucraino di 25 anni noto per il ruolo di Pino "o pazzo" nella serie Rai Mare Fuori, è stato arrestato nella notte a Milano dalla Polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava a Rho insieme ad alcuni amici quando, intorno alle 3 del mattino in via Molino Prepositurale, sarebbero state danneggiate quattro auto in sosta. Le vetture hanno riportato ammaccature e la rottura degli specchietti retrovisori.

All’arrivo delle Volanti del Commissariato di Rho, il gruppo è stato fermato. Tkachuk, insieme ad altri tre giovani di 18, 22 e 26 anni, è stato arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato.

Inoltre, l’attore è stato denunciato anche per minacce a pubblico ufficiale, dopo aver insultato e minacciato gli agenti intervenuti.

Precedenti vicende e comportamenti controversi

La figura di Artem Tkachuk non è nuova alle cronache per episodi al di fuori del set. Già nell'inverno del 2026, l'attore era stato coinvolto in una rissa a Roma. In quell'occasione, Tkachuk aveva dichiarato: “Hanno provato a rubarmi le collane e gli ho spezzato i denti”. L'alterco, avvenuto tra il 31 gennaio e il 1° febbraio, aveva richiesto l'intervento di polizia e sanitari, i quali avevano riscontrato uno stato di alterazione, probabilmente dovuto all'alcol, nei partecipanti. Nonostante l'accaduto, in quella circostanza non erano state sporte denunce formali.

Un altro episodio significativo risale al settembre 2025, quando Tkachuk era stato soccorso in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini di Napoli. In quella sede, l'attore aveva danneggiato apparecchiature mediche e minacciato il personale sanitario. Successivamente, aveva giustificato il suo comportamento affermando: “Avevo stracciato la flebo dalle vene per fumare una sigaretta per calmarmi. Mi hanno abbattuto come un elefante e 13 giorni nel TSO”.

Anche sui social media, Tkachuk si è reso protagonista di comportamenti offensivi. A gennaio, aveva rivolto insulti omofobi e minacce a un follower che aveva commentato una sua storia.

Mare Fuori: successo televisivo e immagine pubblica

Mare Fuori si conferma una delle produzioni televisive italiane di maggior successo degli ultimi anni. La serie, ambientata in un istituto penitenziario minorile di Napoli, affronta temi complessi come il disagio giovanile, le seconde possibilità e la lotta per l'emancipazione da contesti difficili. Il personaggio di Pino, interpretato da Artem Tkachuk, ha riscosso un notevole apprezzamento per la sua complessità e per la performance attoriale, contribuendo alla popolarità di numerosi giovani interpreti.

Le vicende personali di Artem Tkachuk, che si susseguono nelle cronache, sollevano interrogativi sul delicato equilibrio tra la celebrità, l'esposizione mediatica e la responsabilità sociale.

Questi episodi evidenziano la sottile linea che separa il ruolo interpretato sul set dai comportamenti nella vita reale, un tema ricorrente nel mondo dello spettacolo, ma amplificato oggi dalla diffusione dei social media e dalla rapidità con cui le notizie si diffondono.