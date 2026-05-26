Una tragedia sul lavoro ha scosso la zona industriale di Catania, dove un operaio di circa trent'anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente. L'uomo è stato schiacciato da un muletto con cui stava operando all'interno di un'azienda di logistica. L'incidente, avvenuto il 26 maggio 2026, ha immediatamente attivato le autorità competenti.

Sul luogo dell'accaduto sono prontamente intervenuti numerosi mezzi di soccorso e forze dell'ordine: la polizia, con personale delle Volanti della Questura di Catania, gli operatori del 118, i vigili del fuoco e il personale del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell'Azienda sanitaria provinciale.

L'area dell'incidente è stata immediatamente posta sotto sequestro dalla Procura di Catania. Un fascicolo è stato aperto per omicidio colposo, al momento senza indagati, e l'autopsia è stata disposta sul corpo dell'operaio per fare piena luce sulle cause del decesso. Le indagini sono in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.

Le indagini della Procura e gli accertamenti sulla sicurezza

La Procura di Catania, con l'aggiunto Fabio Scavone e la sostituta Valentina Antonucci, sta coordinando le complesse indagini sull'incidente. Gli inquirenti sono impegnati nella raccolta di tutti gli elementi utili per ricostruire con precisione quanto accaduto. Parallelamente, il personale dello Spresal dell'Asp di Catania sta conducendo approfondite verifiche relative alla sicurezza sul luogo di lavoro e al rispetto delle normative vigenti.

Una prima ricostruzione suggerisce che il muletto si sia ribaltato durante una manovra, schiacciando fatalmente l'operaio. Sul posto sono stati eseguiti tutti i rilievi necessari e le procedure di indagine proseguono per accertare eventuali responsabilità e prevenire future tragedie.

La piaga degli infortuni mortali in Sicilia

Questo tragico evento nella zona industriale di Catania riaccende i riflettori sulla critica situazione della sicurezza sul lavoro in Sicilia. I dati, aggiornati al 31 marzo 2026, evidenziano come l'isola si trovi in "zona rossa" per l'incidenza degli infortuni mortali. Con un tasso del 9,4%, la Sicilia si posiziona al primo posto in Italia per decessi sul lavoro, seguita da Molise e Liguria.

Fino a quella data, i casi di morte sul lavoro registrati nell'isola erano 14, un numero purtroppo aumentato nelle settimane successive. La provincia di Catania, in particolare, è tra quelle che presentano il più alto tasso di mortalità per infortuni in ambito lavorativo, sottolineando l'urgenza di interventi mirati per migliorare le condizioni di sicurezza.