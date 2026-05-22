Un uomo di 46 anni, di nazionalità pakistana e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Napoli Stella. L'accusa formulata nei suoi confronti è di detenzione di droga a fini di spaccio. L'operazione si è svolta nel quartiere Stella, un'area centrale di Napoli, nella mattinata del 22 maggio 2026.

Durante la perquisizione della sua abitazione, i militari hanno rinvenuto un consistente quantitativo di stupefacenti: nello specifico, sono stati sequestrati 223 grammi di cocaina e 54 grammi di eroina. Oltre alle sostanze illecite, sono stati confiscati anche materiali per il confezionamento delle dosi e una somma in contanti pari a 14.500 euro, ritenuta provento diretto dell'attività criminale.

L'uomo si trova ora in custodia cautelare in carcere, in attesa di giudizio.

L'operazione nel quartiere Stella

L'intervento dei Carabinieri della stazione di Napoli Stella ha permesso di individuare e bloccare il presunto spacciatore all'interno della sua residenza. Il materiale sequestrato non si limita alle sole sostanze stupefacenti, ma include anche gli strumenti utilizzati per suddividere, pesare e confezionare le dosi, destinate poi alla vendita al dettaglio. Questo dettaglio sottolinea la professionalità con cui l'attività di spaccio veniva gestita, mirando a massimizzare i profitti attraverso la distribuzione sul territorio.

Il contrasto allo spaccio nel centro storico

Il quartiere Stella, con la sua posizione centrale, rappresenta una delle aree di Napoli dove le forze dell'ordine, e in particolare la stazione dei Carabinieri di Napoli Stella, concentrano costantemente le proprie attività di controllo e prevenzione.

L'obiettivo primario è contrastare con fermezza il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, che spesso alimenta altre forme di criminalità. La stazione dei Carabinieri di Napoli Stella svolge un ruolo fondamentale sul territorio, impegnandosi quotidianamente nella prevenzione e repressione dei reati e collaborando attivamente con le altre forze di polizia per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità in una zona così vitale della città.