Un'importante operazione di contrasto allo smaltimento illecito e al traffico di rifiuti è stata condotta nel territorio casertano. I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Caserta, supportati dai militari del Comando Provinciale di Caserta, hanno eseguito una serie di misure cautelari e sequestri. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ha colpito un articolato sistema di gestione illecita dei rifiuti.

L'attività investigativa ha portato all'emissione di provvedimenti cautelari, sia personali che reali, nei confronti di diversi soggetti ritenuti coinvolti in questo sistema criminale.

Le esecuzioni sono avvenute il 22 maggio 2026 e hanno incluso il sequestro di beni e società riconducibili agli indagati. Le indagini hanno permesso di ricostruire dettagliatamente un complesso meccanismo di smaltimento irregolare, che vedeva la partecipazione di più persone e l'utilizzo strategico di diverse società operanti nel settore dei rifiuti.

L'operazione nel Casertano: dettagli e provvedimenti

L'intervento si è concentrato nella provincia di Caserta, dove i soggetti indagati avrebbero gestito in maniera illecita rifiuti speciali e pericolosi. Le pratiche adottate erano palesemente non conformi alla normativa vigente, configurando un grave danno ambientale. Le misure cautelari disposte hanno previsto sia restrizioni della libertà personale per gli indagati, sia il sequestro di beni e disponibilità finanziarie.

Questi provvedimenti sono stati cruciali per interrompere l'attività illecita e prevenire la commissione di ulteriori reati ambientali. Le società colpite dal sequestro sono state individuate come strumenti operativi degli indagati, utilizzate per deviare la gestione dei rifiuti dai canali autorizzati.

Il ruolo della Procura di Santa Maria Capua Vetere

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha svolto un ruolo centrale, coordinando l'intera indagine e dirigendo l'azione dei Carabinieri del NOE e del Comando Provinciale di Caserta. Questa operazione si inserisce in un più ampio quadro di iniziative volte a contrastare i reati ambientali e la criminalità organizzata nel settore del ciclo dei rifiuti, con una particolare attenzione al territorio casertano, spesso teatro di tali fenomeni. La Procura, in quanto organo di direzione e coordinamento delle indagini penali, ha promosso l'azione repressiva dei reati e la fondamentale tutela dell'ambiente.