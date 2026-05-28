Le forze armate del Kuwait hanno intercettato con successo un missile balistico lanciato dall'Iran verso il territorio kuwaitiano alle 22:17 del 27 maggio. L'episodio è stato immediatamente qualificato dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) come una "grave violazione del cessate il fuoco" da parte del regime iraniano, intensificando le tensioni nella regione.

L'attacco missilistico è avvenuto poche ore dopo un altro incidente: le forze iraniane avevano lanciato cinque droni d'attacco a senso unico nelle vicinanze e all'interno dello Stretto di Hormuz.

Questi droni, considerati una chiara minaccia per la sicurezza marittima, sono stati tutti intercettati con successo dalle forze statunitensi.

La ricostruzione degli eventi, diffusa da Centcom, ha evidenziato la prontezza della risposta. Oltre all'intercettazione dei droni, le forze statunitensi hanno impedito il lancio di un sesto drone, in preparazione presso un sito di controllo a terra iraniano a Bandar Abbas. Questi interventi congiunti hanno scongiurato potenziali danni e vittime, pur acutizzando il clima di instabilità nel Golfo.

La risposta strategica e il contesto

Il missile balistico, neutralizzato senza causare danni o vittime, ha dimostrato l'efficacia delle difese del Kuwait. La pronta reazione delle forze kuwaitiane e statunitensi è stata cruciale.

Centcom ha ribadito la serietà della minaccia rappresentata dagli attacchi iraniani, in particolare per la sicurezza delle rotte marittime nello Stretto di Hormuz, un passaggio vitale per il traffico petrolifero globale.

Le operazioni delle forze statunitensi, che hanno incluso l'individuazione e la neutralizzazione dei droni e il blocco del tentativo di attacco da Bandar Abbas, si inseriscono in un quadro di costante monitoraggio e risposta alle attività militari nella regione. Tali interventi sono fondamentali per mantenere la stabilità in un'area già sensibile.

Il ruolo del Centcom per la sicurezza del Golfo

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) svolge un ruolo cruciale nelle operazioni militari statunitensi in Medio Oriente, inclusa l'area strategica del Golfo Persico.

La sua missione principale è garantire la sicurezza dei partner regionali e la stabilità delle rotte commerciali e marittime, con particolare attenzione allo Stretto di Hormuz. Questo stretto è un punto di transito indispensabile per il commercio globale di petrolio e gas naturale, con una parte significativa delle esportazioni mondiali che lo attraversano quotidianamente.

Centcom collabora attivamente con le forze armate dei Paesi del Golfo, come il Kuwait, per potenziare le capacità di difesa e la prontezza di risposta contro minacce quali missili balistici e droni. L'episodio del 27 maggio è un esempio concreto di queste operazioni, volte a contrastare le attività militari iraniane percepite come destabilizzanti per la sicurezza regionale.