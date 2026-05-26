Il Comune di Capri è stato condannato dal Tribunale di Napoli per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità. La sentenza, che ha riconosciuto la mancata rimozione delle barriere architettoniche come una violazione dei diritti fondamentali, segna un precedente importante per l'accessibilità e l'inclusione.

Il caso è emerso a seguito di un ricorso presentato da un cittadino disabile, il quale ha denunciato le significative difficoltà incontrate nell'accesso a diversi luoghi pubblici dell'isola. La presenza di ostacoli fisici ha di fatto impedito l'esercizio pieno dei diritti delle persone con disabilità.

Il Tribunale ha stabilito che l'inerzia dell’amministrazione comunale, nonostante le ripetute segnalazioni e richieste, configura una discriminazione diretta. La sentenza è chiara: “la mancata eliminazione delle barriere architettoniche costituisce un comportamento discriminatorio ai sensi della normativa vigente”.

Le implicazioni della sentenza per Capri

Il provvedimento del Tribunale di Napoli impone al Comune di Capri l'obbligo di adottare misure concrete per la rimozione delle barriere architettoniche e per garantire la piena accessibilità dei luoghi pubblici. Questa decisione si fonda su un'attenta analisi delle condizioni attuali dell'isola e sulle segnalazioni dettagliate fornite dai cittadini.

Il giudice ha inoltre evidenziato il danno all’immagine turistica di Capri, sottolineando come la limitata accessibilità penalizzi non solo i residenti ma anche i visitatori. La sentenza ribadisce l'importanza di assicurare pari opportunità a tutti. Per questo, il Comune di Capri dovrà ora elaborare un piano di intervento specifico per l'abbattimento delle barriere, con tempistiche chiare e verificabili.

Il quadro normativo e gli obblighi degli enti locali

La legislazione italiana prevede un obbligo inequivocabile per le amministrazioni pubbliche di assicurare l'accessibilità degli edifici e degli spazi urbani alle persone con disabilità. Lo strumento chiave per la programmazione e la realizzazione di questi interventi è il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

I comuni sono tenuti per legge a redigere e aggiornare il PEBA, individuando con precisione le priorità e le risorse necessarie per rendere accessibili i luoghi pubblici e i servizi essenziali.

La sentenza del Tribunale di Napoli si inserisce in un contesto normativo che assegna alle amministrazioni locali un ruolo cruciale nella tutela dei diritti delle persone con disabilità. L'adozione di misure efficaci per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è solo un obbligo giuridico, ma anche un pilastro fondamentale per la promozione di una reale inclusione sociale.