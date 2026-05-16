Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha espresso con fermezza la sua condanna per l'ignobile aggressione avvenuta nella città di Modena, manifestando profonda vicinanza e solidarietà alla comunità locale duramente colpita, ai feriti e ai loro familiari. L'intervento del presidente Conte è stato diffuso attraverso la piattaforma social X, dove ha voluto rimarcare il sostegno incondizionato e l'abbraccio dell'intero Movimento 5 Stelle a tutte le persone direttamente coinvolte in questo grave episodio che ha scosso la tranquillità cittadina.

La sua dichiarazione riflette la preoccupazione per l'accaduto e l'impegno a stare al fianco di chi ha subito le conseguenze di tale violenza.

Solidarietà e ringraziamenti per l'intervento tempestivo

Nel suo messaggio, Giuseppe Conte ha rivolto un sincero ringraziamento a tutti coloro che, con coraggio e spiccato senso civico, sono intervenuti prontamente durante l'aggressione. Il loro gesto è stato cruciale per contribuire a fermare l'autore di un atto così deplorevole. Un plauso e un ringraziamento speciale sono stati estesi anche ai soccorritori, che hanno prestato le prime cure con professionalità e dedizione, e alle forze dell'ordine, presenti sul posto per gestire l'emergenza e ripristinare la sicurezza.

Il loro operato congiunto è stato fondamentale per contenere le conseguenze dell'evento e offrire assistenza immediata alle vittime.

Richiesta di chiarezza e giustizia per il folle gesto

Il leader del Movimento 5 Stelle ha inoltre espresso un forte auspicio affinché si faccia rapidamente e con la massima trasparenza luce su ogni dettaglio di quanto accaduto a Modena. Conte ha dichiarato in modo perentorio: “Auspichiamo si faccia rapidamente luce su quanto accaduto e che chi è responsabile paghi per questo folle gesto”. Questa affermazione non è solo una richiesta di indagini approfondite, ma anche un chiaro appello alla giustizia, affinché le responsabilità vengano accertate senza indugi e l'autore dell'aggressione sia chiamato a rispondere pienamente delle proprie azioni.

La sua posizione sottolinea l'importanza di una risposta ferma e decisa da parte delle istituzioni.

L'episodio di violenza ha generato una reazione immediata e significativa, sia da parte delle istituzioni locali e nazionali, sia all'interno della comunità modenese, che ha mostrato grande preoccupazione per le condizioni dei feriti e per la necessità di comprendere appieno la dinamica dei fatti. Il Movimento 5 Stelle, attraverso le parole del suo massimo esponente, ha così ribadito il proprio incondizionato sostegno alle vittime e ha enfatizzato l'importanza cruciale di un'azione tempestiva, rigorosa ed efficace da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini.