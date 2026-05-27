La Corea del Nord ha ufficialmente annunciato di aver portato a termine un test missilistico che ha coinvolto un innovativo sistema di lancio multiuso leggero e, contestualmente, diversi missili da crociera tattici. Questa conferma è giunta attraverso i canali dei media statali di Pyongyang, i quali hanno sottolineato la partecipazione attiva e la supervisione diretta del leader supremo Kim Jong-un. La sua presenza sul campo durante le operazioni di lancio evidenzia la rilevanza strategica e l'attenzione personale che il regime riserva allo sviluppo e al potenziamento delle proprie capacità militari e difensive.

Il rapporto dettagliato, diffuso dall'Agenzia centrale di notizie coreana (Kcna), è stato pubblicato in seguito alle rilevazioni effettuate dall'esercito sudcoreano. Quest'ultimo aveva precedentemente identificato il lancio di molteplici missili balistici a corto raggio e razzi di artiglieria, diretti verso il Mar Giallo. I lanci sono stati tracciati dalla zona di Jongju, situata nella provincia di Phyongan del Nord. L'operazione, come specificato, si inserisce pienamente nel più ampio piano di modernizzazione delle forze armate, in particolare per quanto concerne l'artiglieria e i sistemi missilistici, con l'obiettivo di raggiungere gli ambiziosi traguardi stabiliti dal piano quinquennale di sviluppo della difesa nazionale.

Valutazioni tecniche e dichiarazioni del leader Kim Jong-un

Durante le fasi del test, sono stati meticolosamente valutati diversi parametri cruciali per l'efficacia dei nuovi armamenti. Tra questi, la potenza della testata, specificamente progettata per missioni speciali del missile balistico tattico, ha ricevuto particolare attenzione. È stata inoltre verificata l'affidabilità di un razzo di artiglieria controllato da 240 mm, equipaggiato con un sistema di navigazione autonomo ultrapreciso, elemento fondamentale per la sua accuratezza. Un altro aspetto chiave esaminato è stata la precisione della guida basata su intelligenza artificiale del missile da crociera tattico, indicando un avanzamento tecnologico significativo.

Al termine delle operazioni, Kim Jong-un ha espresso profonda soddisfazione per i risultati conseguiti, definendo il test come un “chiaro segnale” del progresso militare del Paese e della crescente capacità di combattimento delle sue forze armate.

Il programma missilistico nordcoreano: strategia e obiettivi

Il programma missilistico della Corea del Nord rappresenta un pilastro fondamentale della strategia nazionale, mirata al rafforzamento delle capacità sia difensive che offensive del Paese. Le autorità di Pyongyang considerano lo sviluppo e l'implementazione di nuovi sistemi d'arma una priorità assoluta per garantire la sicurezza nazionale e per sostenere gli obiettivi a lungo termine delineati nel piano quinquennale per la difesa.

Questo recente test si aggiunge a una serie continuativa di lanci condotti negli ultimi anni, che hanno visto l'impiego di diverse tipologie di armamenti, inclusi sia missili balistici che missili da crociera. L'intento costante di queste attività è quello di migliorare progressivamente la precisione, la portata e l'affidabilità delle tecnologie missilistiche impiegate, consolidando la posizione strategica della nazione.