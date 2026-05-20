Dieci attivisti italiani, già noti alle autorità per precedenti partecipazioni a missioni della Flotilla dirette a Gaza, sono stati nuovamente fermati. Questa situazione emerge mentre il team legale italiano ha presentato una nuova denuncia alla procura di Roma, sollecitando il rilascio immediato, la protezione e garanzie per tutti gli attivisti coinvolti nelle recenti operazioni.

Tra i fermati, sette erano stati bloccati durante un abbordaggio avvenuto nell’ottobre 2025 e successivamente detenuti in Israele. Altri due attivisti erano stati fermati il 29 aprile al largo di Cipro e trattenuti a bordo di navi israeliane.

Un ulteriore attivista risulta essere stato coinvolto in entrambe le occasioni di fermo, evidenziando una persistente partecipazione a queste spedizioni.

La situazione attuale degli attivisti

Il numero totale di persone bloccate in relazione alle spedizioni della Flotilla ammonta a trenta cittadini italiani. A questi si aggiungono due cittadini spagnoli e un cittadino americano, tutti residenti stabilmente in Italia, ampliando il quadro delle nazionalità coinvolte e sottolineando la natura internazionale di queste missioni.

La denuncia depositata dal team legale italiano presso la procura di Roma si concentra sulla tutela dei diritti degli attivisti. Le richieste principali riguardano il rilascio immediato, la protezione e la garanzia di condizioni di sicurezza e rispetto delle normative internazionali per tutti gli individui coinvolti.

L'azione legale mira a garantire che gli attivisti ricevano l'assistenza consolare necessaria e che le procedure previste dal diritto internazionale siano pienamente rispettate.

Contesto delle missioni e azione legale

Le missioni della Flotilla sono organizzate con l'obiettivo dichiarato di portare aiuti e solidarietà alla popolazione di Gaza. Negli ultimi anni, queste spedizioni hanno visto la partecipazione di numerosi cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, che hanno affrontato diversi episodi di fermo e detenzione da parte delle autorità israeliane.

Il team legale italiano svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio delle condizioni di detenzione e nella presentazione di istanze alle autorità giudiziarie competenti.

Le richieste presentate alla procura di Roma rappresentano un ulteriore tentativo di ottenere il rilascio e la protezione degli italiani e degli altri cittadini coinvolti nelle spedizioni verso Gaza, riaffermando l'impegno nella difesa dei diritti umani e della libertà di movimento in contesti di crisi.