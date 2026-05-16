Un assalto esplosivo ha colpito uno sportello bancomat a Colliano, in provincia di Salerno, nella notte tra il 15 e il 16 maggio. L'episodio, avvenuto in via Terlizzi, nei pressi del Municipio, ha visto ignoti far deflagrare il dispositivo, causando danni significativi alla struttura. L'esplosione ha generato un forte boato, destando preoccupazione tra i residenti e richiedendo un immediato intervento delle autorità.

Sul luogo dell'accaduto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'assalto e raccogliere ogni elemento utile alle indagini.

Parallelamente, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, i quali hanno operato per la messa in sicurezza dell'area interessata dalla deflagrazione, prevenendo così ulteriori rischi per la cittadinanza e le proprietà circostanti.

Le indagini in corso e la situazione dell'area colpita

Attualmente, le indagini sono in una fase cruciale, con gli accertamenti focalizzati sulla verifica dell'eventuale ammontare del bottino sottratto. Le forze dell'ordine stanno lavorando intensamente per individuare i responsabili di questo grave atto criminale e per comprendere le precise modalità con cui l'attacco allo sportello automatico è stato portato a termine. Ogni dettaglio viene esaminato con attenzione per risalire agli autori.

La zona di via Terlizzi, dove si trova il bancomat preso di mira, è stata temporaneamente isolata per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di polizia scientifica e dei rilievi tecnici. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti tra i residenti o le persone presenti nelle vicinanze dell'area coinvolta dall'esplosione, un dato che, pur nella gravità dell'evento, rappresenta un sollievo.

Il fenomeno degli assalti esplosivi ai bancomat

L'assalto a Colliano si inserisce in un contesto nazionale più ampio, caratterizzato da una serie di episodi simili che vedono l'uso di esplosivi per forzare gli sportelli automatici. Questo fenomeno criminale, che genera allarme sociale, ha già visto in passato l'identificazione di presunti responsabili in altre regioni.

Ad esempio, in Sicilia, le indagini dei carabinieri hanno condotto alla denuncia di due individui per assalti a bancomat perpetrati con modalità analoghe.

Le attività investigative in questi casi si sono spesso basate sull'analisi approfondita dei sistemi di videosorveglianza e sul successivo sequestro di indumenti e altri reperti riconducibili agli autori degli attacchi. Le autorità competenti continuano a monitorare il fenomeno degli assalti esplosivi ai danni degli sportelli bancomat, intensificando sia i controlli preventivi che le attività investigative mirate a contrastare questi reati. L'obiettivo è duplice: garantire la sicurezza pubblica e proteggere le infrastrutture bancarie da attacchi che possono causare danni ingenti e disagi alla popolazione.