Il Ministero degli Affari Esteri italiano ha ufficialmente comunicato che tutti gli attivisti della Flotilla, precedentemente bloccati, sono stati trasferiti con successo verso la città di Eilat. Da qui, hanno completato le procedure di imbarco su un volo charter speciale della compagnia Turkish Airlines, destinato al loro rientro. Questa importante comunicazione è stata diffusa nella giornata del 21 maggio 2026, confermando che l'intera operazione di trasferimento si è svolta regolarmente e che tutti gli attivisti coinvolti sono stati presi in carico per il loro viaggio di ritorno in sicurezza.

La Farnesina, nome con cui è comunemente noto il Ministero degli Affari Esteri, ha seguito la complessa situazione fin dai suoi primi sviluppi, mantenendo un costante monitoraggio sullo stato di tutti gli attivisti italiani e degli altri cittadini stranieri che avevano preso parte all'iniziativa della Flotilla. È stato riferito che un'efficace opera di coordinamento con le autorità locali competenti e con la compagnia aerea ha reso possibile l'organizzazione del rientro in piena sicurezza per tutte le persone interessate. La nota ufficiale diffusa dal Ministero ha specificato: "Tutti gli attivisti sono stati trasferiti verso Eilat e imbarcati su un volo charter Turkish Airlines", sottolineando la conclusione positiva dell'operazione.

L'operazione di trasferimento degli attivisti

L'iniziativa della Flotilla aveva visto la partecipazione attiva di numerosi attivisti provenienti da diverse nazionalità, tra i quali figuravano anche diversi cittadini italiani. A seguito del loro fermo, le autorità hanno prontamente predisposto il loro trasferimento verso Eilat, una città strategicamente situata nel sud di Israele. È proprio da questa località che è stato organizzato il volo charter dedicato per il loro rimpatrio. L'intera gestione di questa delicata procedura è stata condotta in stretto e continuo contatto con le autorità consolari coinvolte e con la compagnia Turkish Airlines, alla quale è stato affidato il compito del trasporto aereo.

Il ruolo cruciale della Farnesina nel rimpatrio

La Farnesina, avvalendosi della sua estesa rete diplomatica e consolare presente in tutto il mondo, ha fornito un'assistenza fondamentale a tutti gli attivisti italiani. Ha inoltre collaborato attivamente con le autorità dei Paesi coinvolti nell'incidente per assicurare il pieno rispetto delle procedure internazionali e la tutela dei diritti di tutti i cittadini. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha, infatti, tra i suoi compiti istituzionali primari quello di proteggere gli interessi degli italiani che si trovano all'estero, offrendo supporto concreto in situazioni di crisi e gestendo con prontezza le emergenze che possono coinvolgere i cittadini italiani in altre nazioni. Questo intervento ha dimostrato ancora una volta l'impegno costante dell'Italia nella salvaguardia dei propri connazionali oltre confine.