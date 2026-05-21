Le sorelle Giovanna e Bice Messina Denaro, congiunte dirette del celebre capomafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, si trovano attualmente sotto indagine con l'accusa di procurata inosservanza della pena. Questa grave imputazione si riferisce al presunto ruolo che avrebbero avuto nell'aiutare il fratello a eludere la cattura da parte delle autorità, durante il lungo e articolato periodo in cui era attivamente ricercato dalla giustizia.

In una fase precedente delle indagini, la Procura aveva contestato alle due donne non solo il favoreggiamento, ma anche il più grave reato di associazione mafiosa, avanzando contestualmente la richiesta di applicazione di misure di custodia cautelare.

Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto opportuno modificare l'originaria contestazione. Pur riconoscendo in modo esplicito la presenza di "gravi indizi di colpevolezza" a carico delle sorelle, il giudice non ha accolto la richiesta di arresto. La sua decisione è stata motivata dalla sopravvenuta mancanza delle esigenze cautelari, un fattore cruciale, considerando che il boss Matteo Messina Denaro è nel frattempo deceduto, rendendo superflue le misure volte a prevenire la reiterazione del reato o la fuga del favoreggiato.

Le motivazioni alla base della decisione giudiziaria

La pronuncia del giudice ha messo in luce come, nonostante la solidità e la serietà degli elementi probatori raccolti a carico di Giovanna e Bice Messina Denaro, non sussistano più, al momento attuale, i presupposti giuridici indispensabili per l'applicazione di misure restrittive della libertà personale.

La morte del capomafia di Castelvetrano ha, di fatto, radicalmente alterato il quadro delle esigenze cautelari. Questo evento ha eliminato quelle specifiche condizioni che, in presenza di un latitante ancora in vita, avrebbero potuto giustificare l'adozione di provvedimenti coercitivi nei confronti delle due indagate, come il pericolo di reiterazione del favoreggiamento o di inquinamento delle prove.

La Procura, manifestando il proprio dissenso rispetto alla valutazione espressa dal giudice, ha prontamente intrapreso le vie legali, annunciando di aver proposto appello. L'istanza è stata formalmente presentata al tribunale del Riesame. L'obiettivo dell'accusa è duplice: contestare sia la mancata applicazione della misura cautelare originariamente richiesta, sia la modifica dell'accusa iniziale, che era più severa e includeva l'associazione mafiosa.

Contesto storico: la figura di Matteo Messina Denaro

Matteo Messina Denaro è stato indubbiamente una figura di spicco e di primario rilievo all'interno della struttura criminale di Cosa Nostra. Ha mantenuto una condizione di latitanza per un periodo estremamente prolungato, durato decenni, prima di essere finalmente arrestato nel gennaio del 2023. La sua figura è stata considerata assolutamente centrale per le complesse indagini sulle attività mafiose condotte in Sicilia. Secondo le ricostruzioni giudiziarie, egli aveva la capacità di mantenere un controllo capillare e pervasivo su numerose attività illecite, gestendole anche durante il lungo periodo in cui si sottraeva alla giustizia. La sua morte ha rappresentato un evento di significativo impatto non solo sulle indagini in corso, ma anche sulle strategie investigative future, specialmente quelle relative al suo vasto entourage familiare e ai numerosi presunti favoreggiatori che lo hanno supportato nel corso degli anni della sua clandestinità.