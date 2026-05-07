La Procura di Pavia ha ufficialmente concluso le indagini relative al tragico delitto di Garlasco, un caso che ha tenuto banco per anni nell'opinione pubblica italiana. L'esito dell'inchiesta punta il dito contro Andrea Sempio, ritenuto il presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. All'epoca dei fatti, Sempio era un diciannovenne e un caro amico del fratello della vittima. Le accuse nei suoi confronti sono gravi: avrebbe colpito Chiara con un martello, infliggendole un numero elevato di colpi, almeno dodici.

Le aggravanti contestate dalla Procura delineano un quadro particolarmente efferato, includendo la crudeltà nell'esecuzione del gesto e i motivi abietti che avrebbero spinto l'aggressore.

L'atto formale di conclusione delle indagini è stato notificato ad Andrea Sempio, che oggi ha trentotto anni. Questa notifica rappresenta un passaggio procedurale di fondamentale importanza, in quanto prelude a una probabile e imminente richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'indagato. Nel corso delle indagini, è emerso un elemento peculiare: la difesa di Sempio sta concentrando i propri sforzi per recuperare un podcast che l'uomo stava ascoltando nel 2025. Alcune frasi captate da una microspia, inserita nell'ambito delle attività investigative, sono state interpretate dalla Procura come una chiara ammissione del movente dell'omicidio.

Tuttavia, la linea difensiva di Sempio sostiene una lettura diametralmente opposta, affermando che si tratterebbe unicamente di commenti confusi e decontestualizzati, derivanti dall'ascolto del contenuto del podcast, e non di una confessione o di un'indicazione diretta di colpevolezza.

La richiesta di revisione per il processo di Alberto Stasi

Parallelamente a questi sviluppi, la Procura di Pavia ha annunciato una mossa significativa che potrebbe riaprire un capitolo già considerato chiuso. Gli atti dell'inchiesta verranno inviati alla Procura generale di Milano con l'esplicito obiettivo di sollecitare la revisione del processo che, nel 2015, aveva portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

Stasi, come noto, è attualmente detenuto e sta scontando una pena di sedici anni di reclusione proprio per l'omicidio di Chiara Poggi. Questa iniziativa della Procura di Pavia evidenzia la complessità e la delicatezza del caso, suggerendo che i nuovi elementi emersi nell'indagine su Sempio potrebbero avere un impatto sostanziale sulla valutazione delle responsabilità.

La chiusura delle indagini su Andrea Sempio non è solo un atto burocratico, ma un momento decisivo che apre la strada a ulteriori fasi giudiziarie, culminando nella richiesta di rinvio a giudizio. L'invio degli atti alla Procura generale di Milano per la revisione della condanna di Stasi aggiunge un ulteriore livello di complessità e interesse alla vicenda.

Questo sviluppo sottolinea la volontà della Procura di Pavia di riesaminare attentamente tutte le responsabilità penali legate all'omicidio di Chiara Poggi, alla luce delle recenti acquisizioni investigative che hanno coinvolto Andrea Sempio. La riapertura di un possibile dibattito giudiziario su un caso già definito in via definitiva rappresenta un evento di notevole risonanza, che potrebbe portare a nuove prospettive sulla verità dei fatti.