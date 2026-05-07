L'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale di Andrea Sempio, ha rilasciato dichiarazioni in merito alla notifica ricevuta, sottolineando l'assenza di novità sostanziali rispetto alle informazioni già in possesso della difesa. La comunicazione riguarda la chiusura delle indagini sull'efferato omicidio di Chiara Poggi, un caso che ha scosso la comunità di Garlasco. Sempio è formalmente accusato dell'omicidio, con un'imputazione che, come evidenziato dal suo difensore, è la più grave prevista dal codice penale italiano. Questa notifica è stata consegnata sia a Sempio che al suo legale, i quali hanno così potuto prendere visione degli atti.

Le accuse e la fase processuale a Garlasco

L'avvocato Tizzoni ha ribadito con fermezza che l'accusa contestata è «la più pesante che si potesse ipotizzare» e che, dal punto di vista del contenuto, «non ci sono novità rispetto a quanto già sapevamo». La chiusura delle indagini preliminari, ufficialmente notificata il 7 maggio 2026, segna un passaggio cruciale. Questo atto procedurale apre ora la strada alla difesa per un accesso completo e approfondito a tutta la documentazione e agli elementi di prova raccolti dall'accusa nel corso dell'inchiesta. Andrea Sempio è stato coinvolto in questa nuova fase investigativa sull'omicidio di Chiara Poggi, un'indagine riaperta dopo l'archiviazione della posizione di Alberto Stasi, precedentemente al centro delle attenzioni giudiziarie.

Implicazioni procedurali e diritto di accesso agli atti

La notifica della chiusura delle indagini preliminari costituisce un momento fondamentale nel percorso giudiziario, precedendo l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura. In conformità con le disposizioni del codice di procedura penale italiano, questo passaggio garantisce agli indagati e ai loro rappresentanti legali il diritto di esaminare attentamente tutti gli atti e i fascicoli raccolti dall'accusa. Tale opportunità è cruciale per la difesa, che può così presentare memorie difensive, produrre nuove prove o chiedere ulteriori approfondimenti investigativi. In questa delicata fase, il team legale di Sempio avrà il compito di valutare meticolosamente l'intera documentazione per predisporre le strategie più opportune a tutela dell'indagato.

L'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi ha attraversato un lungo e complesso percorso, caratterizzato da numerosi sviluppi e ribaltamenti nel corso degli anni. La posizione di Andrea Sempio è emersa in seguito a nuove e approfondite valutazioni investigative, che hanno condotto all'attuale contestazione dell'accusa più grave contemplata dal sistema penale. Questo sviluppo sottolinea la persistente ricerca di giustizia in un caso che continua a mantenere alta l'attenzione mediatica e giudiziaria.