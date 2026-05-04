Nella zona della Stazione Centrale di Milano è comparso nelle ultime ore un graffito dal contenuto fortemente intimidatorio rivolto a Ferenc Venturelli, attivista della Lega e spesso indicato sui social con il soprannome di “Eterno”. Il graffito raffigura una figura umana impiccata a testa in giù, accompagnata proprio dalla scritta “Eterno”, elemento che ha reso immediatamente chiaro il riferimento personale e l’intento intimidatorio del gesto.

La scoperta del murales

La scoperta del murales ha fatto scattare un rapido intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Ferroviaria insieme agli uomini della Digos, che hanno immediatamente delimitato l’area interessata e avviato i rilievi tecnici necessari. Gli investigatori hanno raccolto i primi elementi utili per l’identificazione dei responsabili e stanno ora concentrando l’attenzione sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti all’interno e nei dintorni della stazione, nella speranza di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare chi ha materialmente realizzato il gesto.

Secondo le prime ipotesi, il graffito potrebbe essere stato realizzato nelle ore notturne, approfittando dei momenti di minore affluenza nella zona. Non si esclude che gli autori possano aver agito rapidamente e con una certa organizzazione, elementi che rendono più complessa l’attività investigativa.

Le immagini registrate dalle telecamere saranno quindi fondamentali per chiarire tempi e modalità dell’azione.

Le reazioni

L’episodio ha immediatamente suscitato un’ondata di reazioni nel mondo politico. Numerosi esponenti di diversi schieramenti hanno espresso solidarietà nei confronti di Venturelli, condannando con fermezza l’accaduto e definendolo un atto grave, che supera i limiti del confronto democratico per sconfinare nella minaccia personale. Alcuni rappresentanti istituzionali hanno inoltre evidenziato come il linguaggio dell’odio, anche quando espresso attraverso simboli o immagini, possa avere conseguenze concrete e contribuire a inasprire il clima sociale e politico.

In molti hanno sottolineato la necessità di abbassare i toni del dibattito pubblico e di promuovere un confronto basato sul rispetto reciproco, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da forti polarizzazioni.

Il rischio, secondo diversi osservatori, è che episodi di questo tipo possano alimentare una spirale di tensioni difficili da contenere.

Nel frattempo, le indagini proseguono senza sosta. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa quella di un gesto premeditato con finalità politiche o provocatorie. Resta alta l’attenzione delle autorità, anche per prevenire eventuali episodi analoghi in un’area sensibile e altamente frequentata come quella della stazione milanese, snodo centrale per migliaia di persone ogni giorno.