Il Secret Service ha neutralizzato un uomo armato che, il 24 maggio 2026, intorno alle 18, aveva aperto il fuoco vicino alla Casa Bianca a Washington. L'aggressore si era avvicinato al perimetro ovest della residenza presidenziale, senza però riuscire a entrare. L'incidente si è verificato tra la 17ma strada e Pennsylvania Avenue, un'area adiacente al celebre edificio.

Durante l'episodio di spari, una persona che si trovava casualmente nei pressi di Pennsylvania Avenue 1600 è stata colpita. Sia l'aggressore che la persona ferita versano in condizioni critiche.

L'allerta è scattata quando sono stati uditi numerosi colpi d'arma da fuoco, generando preoccupazione tra le forze di sicurezza e i presenti.

L'intervento del Secret Service e le reazioni

L'uomo armato ha brandito una pistola e ha sparato in direzione della Casa Bianca, provocando l'intervento rapido del Secret Service per neutralizzarlo. L'episodio è avvenuto mentre il presidente Donald Trump si trovava all'interno della residenza. Nel corso dell'evento, i giornalisti presenti nell'area hanno riferito di aver udito numerosi spari e sono stati invitati a rifugiarsi nella sala stampa.

La polizia metropolitana ha prontamente invitato la popolazione a evitare la zona interessata, mentre il Secret Service ha avviato le verifiche sul campo per accertare la situazione e fornire aggiornamenti.

L'intervento ha evidenziato la costante prontezza dell'agenzia nella gestione delle minacce alla sicurezza presidenziale.

La sicurezza nell'area della Casa Bianca

L'area compresa tra la 17ma strada e Pennsylvania Avenue è una delle zone più sorvegliate di Washington, caratterizzata da frequenti controlli di sicurezza. Il Secret Service, l'agenzia federale incaricata della protezione del presidente degli Stati Uniti e della Casa Bianca, interviene regolarmente in situazioni di potenziale minaccia nei pressi della residenza presidenziale.

L'incidente del 24 maggio si inserisce in un contesto di particolare attenzione alla sicurezza, a seguito di altri recenti episodi avvenuti nelle vicinanze. Tra questi, un tentativo di attentato registrato il 25 aprile e un altro incidente armato verificatosi il 4 maggio nei pressi del Washington Monument. Il Secret Service è dotato di personale altamente addestrato e di tecnologie avanzate per monitorare costantemente l'area e garantire un intervento tempestivo in caso di minacce.