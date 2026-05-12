L'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ha rilasciato un chiarimento ufficiale riguardo al sospetto caso di Hantavirus che ha coinvolto un giovane calabrese. Contrariamente a quanto ipotizzato da alcune indiscrezioni, la prestigiosa struttura sanitaria ha precisato che è previsto esclusivamente l'arrivo dei campioni biologici del 25enne, il quale si trova già in quarantena domiciliare e non sarà trasferito presso l'istituto romano.

Il protagonista della vicenda è Federico Amaretti, il 25enne calabrese la cui situazione è stata oggetto di attenzione mediatica.

La sua presenza a bordo di un volo KLM, sul quale per un breve periodo si trovava anche una donna sudafricana successivamente deceduta a causa del virus, ha innescato il protocollo di sicurezza. A rassicurare la comunità è intervenuta Giusy Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni, che ha confermato: “Federico sta bene ed è a casa” e ha categoricamente smentito che “non è stato né sarà trasferito allo Spallanzani”. Questa dichiarazione ha quindi confutato le notizie di un suo imminente ricovero presso la struttura capitolina.

Aggiornamenti sulla gestione sanitaria e le misure precauzionali

È fondamentale sottolineare che Federico Amaretti non ha mai manifestato sintomi riconducibili all'Hantavirus.

Nonostante ciò, in un'ottica di massima precauzione e sotto il coordinamento del Ministero della Salute, è stato disposto che il giovane, insieme agli altri cittadini italiani presenti sul medesimo volo, venga sottoposto a esami diagnostici specifici. I campioni prelevati, come già annunciato, saranno inviati all'Istituto Spallanzani per le necessarie analisi di laboratorio, garantendo un monitoraggio approfondito della situazione.

Il Ministero della Salute ha delineato un preciso protocollo, mantenendo il 25enne in isolamento domiciliare e prevedendo unicamente il trasporto dei campioni biologici per le verifiche scientifiche. Questa strategia mira a contenere ogni potenziale rischio, pur in assenza di sintomatologia, e a fornire risposte certe sulla condizione del giovane.

Il ruolo cruciale dell'Istituto Spallanzani nelle malattie infettive

L'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, situato a Roma, rappresenta un'eccellenza e un punto di riferimento primario a livello nazionale per la diagnosi e il trattamento delle malattie infettive. La sua struttura è all'avanguardia, dotata di laboratori altamente specializzati capaci di analizzare agenti patogeni ad alto rischio. Oltre all'attività clinica, l'istituto è profondamente impegnato nella ricerca scientifica, nella prevenzione delle infezioni e nella formazione di personale qualificato nel campo delle malattie infettive.

La gestione del caso che coinvolge il 25enne calabrese si inserisce pienamente nei rigorosi protocolli di sicurezza sanitaria che l'istituto adotta costantemente.

Questi protocolli sono progettati per la prevenzione e il controllo efficace delle infezioni trasmissibili, ribadendo l'importanza della cautela e della precisione diagnostica in situazioni come quella attuale.