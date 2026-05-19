Un principio di incendio ha generato momenti di panico nel tardo pomeriggio di lunedì 18 maggio 2026, all'interno del supermercato situato nel centro commerciale Maximall, nel comune di Capodrise, in provincia di Caserta. L'episodio, che ha richiesto la pronta evacuazione della struttura, ha avuto origine da alcuni pannelli fotovoltaici installati sul tetto dell'edificio.

Le fiamme, sviluppatesi sui moduli solari, hanno rapidamente generato una impressionante colonna di fumo nero e denso, chiaramente visibile anche a distanza e dall'esterno del complesso.

Questa visione ha contribuito ad aumentare l'allarme e la preoccupazione tra i numerosi clienti e il personale presenti nel supermercato in quel momento, creando un'atmosfera di particolare tensione.

L'Allarme e il Rapido Intervento dei Vigili del Fuoco

La situazione di potenziale pericolo ha imposto un'immediata evacuazione del supermercato. Il personale addetto alla sicurezza ha agito con rapidità e professionalità, garantendo che tutti i presenti potessero lasciare l'edificio in sicurezza e senza intoppi, evitando così conseguenze più gravi. L'allarme è stato lanciato prontamente, e sul posto sono giunti in tempi strettissimi i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise.

Per affrontare l'incendio dall'alto e circoscrivere le fiamme che interessavano il tetto, è stato indispensabile l'ausilio di un'autoscala, fatta arrivare dalla sede centrale del comando provinciale di Caserta.

L'intervento dei pompieri è stato rapido e decisivo: hanno operato con grande professionalità, riuscendo a circoscrivere e spegnere l'incendio in tempi brevi, impedendo la propagazione ad altri locali del centro commerciale e scongiurando danni maggiori.

Area in Sicurezza: Nessun Ferito Registrato

Una volta che le fiamme sono state completamente domate e la situazione sotto controllo, le squadre dei vigili del fuoco hanno proceduto con le operazioni di messa in sicurezza dell'intera area interessata dall'evento. Questo passaggio è di fondamentale importanza per consentire le successive verifiche tecniche e le attività di ripristino della normale operatività della struttura, garantendo l'assenza di pericoli residui.

È fondamentale sottolineare che, nonostante i momenti di panico e la necessità di una rapida evacuazione, non si sono registrati feriti tra i clienti, il personale del supermercato o gli stessi soccorritori intervenuti. La tempestività e l'efficacia dell'intervento di tutte le forze coinvolte hanno permesso di gestire l'emergenza nel migliore dei modi, limitando i danni materiali e, soprattutto, salvaguardando l'incolumità delle persone.