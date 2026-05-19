La prossima visita di Papa Leone XIV ad Acerra, prevista per il 23 maggio, è stata definita dal vescovo monsignor Antonio Di Donna, presidente della Conferenza episcopale campana, un evento all'insegna della continuità. Il Pontefice giungerà in un territorio, noto come Terra dei Fuochi, tra le province di Napoli e Caserta, profondamente segnato dall'inquinamento ambientale causato dallo smaltimento illegale di rifiuti, con gravi ripercussioni sulla salute della popolazione.

Monsignor Di Donna ha evidenziato come questa continuità si leghi all'enciclica 'Laudato si'' di Papa Francesco, il quale avrebbe dovuto visitare la zona nel 2020, ma fu impedito dalla pandemia.

"Leone XIV riannoda quel filo interrotto", ha spiegato il vescovo, sottolineando il valore simbolico di questa tappa, che avviene alla vigilia dell'undicesimo anniversario della pubblicazione dell'enciclica. "Dal Pontefice attendiamo un messaggio di speranza, e noi ne faremo un ulteriore programma per il nostro cammino, che sarà ancora lungo visto lo scempio prodotto, ma c’è speranza", ha affermato Di Donna.

Gli incontri e il messaggio del Pontefice

Durante la sua visita, Papa Leone XIV incontrerà nel Duomo di Acerra i vescovi della Campania, le famiglie dei ragazzi e dei bambini malati di cancro, e i genitori dei piccoli che non sono sopravvissuti alla malattia. Il vescovo ha ricordato che uno studio dell’Istituto Superiore della Sanità ha evidenziato il nesso tra patologie e inquinamento ambientale.

In piazza Calipari, il Santo Padre sarà accolto dai sindaci dei 90 comuni dell’area della Terra dei Fuochi, insieme a delegazioni provenienti da altre zone inquinate d'Italia, come Taranto e Frosinone. Un momento significativo sarà la consegna al Papa dei commenti alle stazioni di una Via Crucis ideata in memoria dei malati di questa terra.

Il vescovo Di Donna ha espresso grande emozione per l'arrivo del Pontefice: "Ricevere un Papa è un’emozione grande, e per me è un onore essere il vescovo che in questo momento storico accoglie il Santo Padre per la prima volta qui". La visita, ha aggiunto, intende rappresentare un riscatto per le comunità afflitte dall'inquinamento, con l'auspicio che le parole del Papa possano "scuotere le coscienze" delle istituzioni, dei cittadini e della Chiesa stessa, incoraggiando l'impegno di quanti operano per la tutela del territorio.

La Laudato si': una stella polare per il creato

Per monsignor Di Donna, l'enciclica Laudato si’ trascende il semplice documento ecclesiale, configurandosi come una vera e propria "stella polare" per la salvaguardia del creato. "Non è un documento green", ha precisato, "la Chiesa sollecita ad avere cura del pianeta, e lo fa per motivi di fede, non per motivi sociologici o di moda. Perché la fede cristiana parte dalla fede in un Dio che è creatore del cielo e della terra. Ed in questo momento è in gioco la sopravvivenza del pianeta".

La Chiesa, ha ribadito il vescovo, da oltre trent’anni è al fianco delle comunità della Terra dei Fuochi, sostenendole attraverso percorsi di educazione, dialogo costante con le istituzioni, collaborazione con associazioni e cittadini, e una ferma denuncia delle problematiche ambientali. La visita papale è considerata un'occasione cruciale per mantenere alta l'attenzione su queste sfide e per rafforzare l'impegno collettivo verso un futuro più sostenibile e giusto per tutti.