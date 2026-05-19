La Procura di Roma ha avviato un'indagine per omicidio colposo in relazione alla morte di cinque cittadini italiani avvenuta alle Maldive durante un'immersione. L'inchiesta è stata aperta dai magistrati di piazzale Clodio, i quali disporranno le autopsie sui corpi delle vittime non appena questi faranno rientro in Italia. L'apertura di questo fascicolo mira a fare piena luce sull'accaduto.

Le autorità giudiziarie italiane affideranno una delega alle forze dell’ordine per svolgere le indagini necessarie. Verranno inoltre ascoltati i connazionali che si trovavano a bordo della safari boat ‘Duke of York’, la stessa imbarcazione coinvolta nell’episodio.

L'obiettivo primario è ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Dettagli sull'Indagine e le Procedure

I pubblici ministeri intendono procedere con l'esame autoptico sui corpi delle vittime, una volta che questi saranno stati trasferiti in Italia. L'autopsia rappresenta un passaggio fondamentale per chiarire le cause del decesso e raccogliere elementi utili all'inchiesta. Le forze dell’ordine riceveranno mandato di acquisire testimonianze e documentazione relativa all’immersione e alle condizioni di sicurezza a bordo della safari boat.

La Safari Boat ‘Duke of York’ al Centro dell'Inchiesta

La safari boat ‘Duke of York’ è una delle imbarcazioni utilizzate per le immersioni turistiche alle Maldive.

In occasione dell’incidente, a bordo erano presenti altri cittadini italiani, che verranno ascoltati dagli inquirenti come persone informate sui fatti. L’attenzione degli investigatori si concentra sia sulle procedure adottate durante l’immersione sia sulle dotazioni di sicurezza presenti sull’imbarcazione. Ogni dettaglio sarà esaminato per comprendere le circostanze della tragedia.