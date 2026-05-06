Marco Poggi, ex fidanzato di Chiara Poggi, ha rilasciato una dichiarazione significativa nell'ambito dell'inchiesta sulla tragica morte di Chiara, avvenuta a Garlasco. Poggi ha categoricamente affermato di non aver mai visionato il video in cui Chiara appare in compagnia di Andrea Sempio. Questa testimonianza emerge in un momento cruciale delle indagini, che continuano a richiamare l'attenzione pubblica per i loro complessi risvolti giudiziari e per le nuove informazioni che progressivamente vengono alla luce.

Le affermazioni chiave di Marco Poggi nell'inchiesta

Durante le fasi investigative, Marco Poggi ha ribadito con fermezza la sua totale estraneità alla conoscenza dell'esistenza di un filmato che ritrarrebbe Chiara Poggi insieme ad Andrea Sempio. La sua dichiarazione rappresenta un elemento di rilievo per gli inquirenti, impegnati nella meticolosa ricostruzione dei rapporti e delle dinamiche interpersonali che legavano i protagonisti di questa dolorosa vicenda. L'assenza di conoscenza di tale video da parte di Poggi potrebbe influenzare la comprensione di alcuni aspetti delle relazioni tra le persone coinvolte.

L'attenzione degli investigatori si è infatti focalizzata in modo approfondito sulle relazioni personali di Chiara Poggi.

Si cerca di delineare con precisione il suo circolo sociale e le persone che frequentava assiduamente nel periodo immediatamente precedente alla sua tragica scomparsa. Ogni testimonianza, come quella di Marco Poggi, contribuisce a tessere la complessa tela delle interazioni e a chiarire potenziali connessioni che potrebbero essere cruciali per l'avanzamento dell'inchiesta.

Il contesto investigativo sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco

La morte di Chiara Poggi, avvenuta nella tranquilla località di Garlasco, è stata fin dall'inizio al centro di una lunga e articolata indagine giudiziaria. Le autorità preposte hanno condotto un'analisi scrupolosa di un'ampia gamma di elementi probatori. Questi includono dettagliate testimonianze raccolte da amici, familiari e conoscenti, l'esame approfondito dei rapporti interpersonali della vittima e l'analisi di eventuali materiali audiovisivi o digitali che potessero fornire indizi utili.

In questo intricato quadro investigativo, il nome di Andrea Sempio è emerso più volte, in relazione alla sua frequentazione con Chiara Poggi. La dichiarazione rilasciata da Marco Poggi, dunque, si inserisce perfettamente in questo contesto, offrendo un ulteriore tassello per la comprensione delle complesse relazioni tra i vari soggetti coinvolti. La sua negazione di aver mai visto il video con Andrea Sempio è un dettaglio che gli inquirenti stanno valutando attentamente per completare il mosaico delle informazioni a loro disposizione e per fare piena luce sulla tragica vicenda di Garlasco.