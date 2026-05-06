La portaerei francese Charles-de-Gaulle, accompagnata dalla sua scorta, attraversa oggi il Canale di Suez per posizionarsi nell’area del Golfo in vista di una possibile missione, sostenuta da Londra e Parigi, con l’obiettivo di ripristinare la navigazione nello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto il ministero delle Forze armate francese.
Secondo l’Eliseo, si tratta di un "segnale" che la coalizione è "pronta" e "capace" di garantire la "sicurezza" nello Stretto di Hormuz.
L'importanza cruciale dello stretto di Hormuz
Lo stretto di Hormuz è universalmente riconosciuto come uno dei passaggi marittimi più trafficati e strategicamente significativi a livello globale.
Costituisce un punto nevralgico imprescindibile per il trasporto di energia mondiale. Attraverso questo corridoio marittimo transita una quota considerevole delle esportazioni globali di petrolio, rendendo l'area estremamente sensibile a tensioni e rischi per la sicurezza. Una sua interruzione avrebbe ripercussioni economiche di vasta portata a livello planetario.