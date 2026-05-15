La Procura di Roma ha formalmente richiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l’ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia (DNA), Antonio Laudati. Questa decisione si inserisce nell’ambito di una complessa indagine che verte sulla presunta diffusione illecita di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell’ordine, nonché alla banca dati della stessa DNA. Complessivamente, una ventina di persone sono a rischio processo in questo procedimento giudiziario, che vede coinvolti anche alcuni giornalisti.

Per uno di questi, i magistrati di piazzale Clodio hanno già provveduto a stralciare la posizione, formulando una richiesta di archiviazione, riconoscendo presumibilmente una sua estraneità ai fatti più gravi contestati. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela della privacy e sulla gestione delle informazioni sensibili.

Le richieste di rinvio a giudizio e gli indagati

La richiesta di rinvio a giudizio, atto cruciale nel percorso giudiziario, è stata depositata nei giorni scorsi presso il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) dai magistrati della Procura di Roma, che hanno coordinato l’intera inchiesta. L’atto giudiziario riguarda complessivamente circa venti indagati. Tra le figure centrali spiccano i nomi di Pasquale Striano e Antonio Laudati, entrambi al centro delle accuse di violazione dei sistemi e diffusione di dati.

Il fascicolo include anche la posizione di diversi giornalisti. È fondamentale sottolineare che, per uno di questi, è stata disposta la separazione della posizione processuale, con la conseguente richiesta di archiviazione da parte della Procura, un segnale che la sua posizione è stata valutata in modo distinto.

Il contesto dell'inchiesta sugli accessi abusivi e la diffusione di dati

L’ampia e articolata indagine, con un percorso investigativo complesso, è stata inizialmente avviata presso la Procura di Perugia per poi essere trasferita alla giurisdizione competente di Roma. Il fulcro dell'inchiesta ha focalizzato la sua attenzione su una serie di accessi non autorizzati a banche dati altamente riservate e protette.

Tra queste figurano quelle in gestione alla Direzione Nazionale Antimafia e quelle in uso alle forze dell’ordine, sistemi che custodiscono informazioni di vitale importanza. Le consultazioni di queste banche dati, definite dagli inquirenti «compulsive», avevano, secondo l'accusa, lo scopo precipuo di raccogliere elementi e dati sensibili. Tali informazioni, una volta acquisite illecitamente, sarebbero poi confluite in numerosi articoli di stampa, alimentando un flusso informativo non autorizzato. Il fascicolo d’inchiesta, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, era stato precedentemente chiuso con l’emissione di un avviso di conclusione delle indagini, notificato a un totale di ventitré persone.

Tra gli indagati figuravano, oltre ai già citati Striano e Laudati, anche diversi esponenti del mondo giornalistico, le cui posizioni sono ora attentamente al vaglio delle autorità giudiziarie, in attesa delle prossime decisioni.