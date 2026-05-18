Un uomo di 41 anni, residente a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Le vittime sono i suoi genitori anziani, tra cui il padre affetto da disabilità. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato in seguito all'ennesima richiesta di denaro da parte del figlio, alla quale la madre, una donna di 66 anni, si era fermamente rifiutata di acconsentire. Il diniego ha scatenato l'aggressione dell'uomo nei confronti della madre, che è stata costretta a cercare rifugio presso l'abitazione di alcuni vicini.

Da lì, la donna ha prontamente allertato il numero di emergenza 112, richiedendo l'intervento dei Carabinieri.

L'intervento dei Carabinieri e le gravi testimonianze

Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno immediatamente bloccato l'aggressore. Successivamente, hanno avviato la raccolta delle testimonianze dei presenti e dei residenti della zona, delineando un quadro di grave e prolungata violenza. Dalle dichiarazioni raccolte, è emerso che i due anziani genitori erano da tempo vittime di ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica. Tra gli eventi più allarmanti, la madre ha raccontato di essere stata minacciata con un coltello da cucina, la cui lama misurava ben 20 centimetri.

L'arma è stata prontamente sequestrata dai militari intervenuti. Un altro grave episodio ha visto il figlio tentare di spingere il padre, già affetto da disabilità, giù dalle scale. Le denunce presentate da entrambi i genitori hanno fornito un contributo fondamentale per accertare la reiterazione dei maltrattamenti subiti.

Provvedimenti giudiziari e trasferimento in carcere

Al termine delle operazioni di rito e dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie, i Carabinieri hanno proceduto all'arresto dell'uomo. Il 41enne era già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali e risultava attualmente disoccupato. Su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, l'arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Avellino.

Le autorità hanno evidenziato come l'intervento rapido e decisivo abbia permesso di porre fine a una situazione di grave disagio e pericolo all'interno del nucleo familiare, garantendo la sicurezza dei genitori.

Il contesto dell'intervento a San Martino Valle Caudina

L'episodio si è verificato a San Martino Valle Caudina, un comune situato nella provincia di Avellino, nel cuore dell'Irpinia. La Stazione dei Carabinieri locale svolge un ruolo cruciale nelle attività di prevenzione e controllo del territorio, con un'attenzione particolare ai casi di violenza domestica. L'Arma dei Carabinieri, in quanto istituzione nazionale con ampie competenze di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, è costantemente impegnata nella tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, inclusi gli anziani e le persone con disabilità, attraverso interventi mirati e un'attenta attività di ascolto e supporto alle vittime.