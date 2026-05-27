Nel 2026 la domanda è più viva che mai: che cosa significa credere oggi? La risposta arriva da una fonte primaria pubblicata il 17 maggio 2026 dalla rivista Credere, che dedica il numero della settimana alla trasformazione profonda della fede nelle comunità italiane.

Secondo don Vincenzo Vitale, direttore della rivista Credere, in un editoriale del 17 maggio, la fede del 2026 non è più un’eredità automatica, ma una scelta consapevole, spesso maturata in un contesto di cambiamento epocale. Le parrocchie, scrive, devono affrontare una sfida decisiva: passare da strutture statiche a luoghi vivi, capaci di ascoltare, accogliere e rigenerare.

La rivista Credere individua tre fenomeni chiave che definiscono la fede nel 2026:

Crisi delle abitudini religiose tradizionali: sempre più persone vivono la fede in modo personale, non necessariamente legato alla pratica costante.

Ricerca di autenticità: i fedeli chiedono comunità più trasparenti, più umane e meno burocratiche.

Conversione di mentalità nelle parrocchie: solo una Chiesa capace di “cambiare mentalità” può tornare a essere “un’esperienza felice di fede e di vita”.

La fede è una scelta. La Chiesa è comunità. E solo quando queste due realtà si incontrano, nasce qualcosa che può davvero cambiare la vita. La fede è cultura, fiducia nell'altro, speranza, non importa di quale credo si sceglie di essere l'importante è sapere che qualcuno ci tende una mano anche se non quando ce lo aspettiamo, anche se nella natura dove tutto è luce quando era buio fino ad allora, Questo è credere.