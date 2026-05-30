L'ex boss della camorra e attuale collaboratore di giustizia, Luigi Giuliano, ha rilasciato a Napoli una dichiarazione pubblica per smentire in modo categorico le recenti affermazioni del figlio Salvatore. L'intervento di Giuliano senior giunge in risposta a quanto dichiarato dal figlio, che il padre ha definito senza mezzi termini "solo menzogne", marcando una netta distanza dalle sue parole.

Questo confronto aperto tra padre e figlio si inserisce in un contesto familiare e giudiziario particolarmente complesso. La vicenda è resa più intricata dal passato criminale di Luigi Giuliano, figura di spicco della criminalità organizzata napoletana, e dal suo successivo e significativo percorso come collaboratore di giustizia.

Con la sua esplicita affermazione: "Da mio figlio Salvatore solo menzogne", l'ex boss ha voluto ribadire con forza la propria versione dei fatti, prendendo le distanze da ogni asserzione avanzata dal figlio.

La posizione chiara di Luigi Giuliano

Luigi Giuliano, la cui figura è indissolubilmente legata al suo ruolo di rilievo nella camorra napoletana prima e alla sua successiva e cruciale collaborazione con le autorità giudiziarie poi, ha scelto di intervenire pubblicamente. L'obiettivo primario di questa presa di posizione è stato quello di fare chiarezza sulla sua attuale situazione e di confutare le dichiarazioni rilasciate da Salvatore. L'ex boss ha sottolineato con enfasi come le affermazioni del figlio non trovino riscontro nella realtà dei fatti, ribadendo la sua totale estraneità rispetto a quanto sostenuto da Salvatore.

Il ruolo della collaborazione di giustizia

La decisione di Luigi Giuliano di intraprendere il percorso di collaboratore di giustizia lo ha reso una delle figure più rilevanti tra coloro che hanno deciso di testimoniare contro la camorra napoletana. La sua scelta di cooperare con le autorità ha avuto un impatto notevole e strategico sulle indagini volte a contrastare le attività criminali radicate nel territorio di Napoli. Il programma di protezione per i collaboratori di giustizia, operativo in Italia, è concepito per offrire misure di tutela e un adeguato sostegno a coloro che scelgono di deporre contro le organizzazioni criminali. Questo sistema permette ai collaboratori e ai loro nuclei familiari di intraprendere un nuovo percorso di vita, lontano dalle influenze e dai pericoli del contesto criminale di provenienza, favorendo così la ricostruzione di un'esistenza basata sulla legalità.