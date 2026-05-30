Nelle battaglie urbane in Ucraina, un nuovo paradigma operativo militare sta prendendo forma. Le forze di Kiev conducono missioni senza truppe sul terreno, dirigendo le operazioni da postazioni remote, osservate da droni e trasmesse in diretta streaming. Questo approccio, che affida gran parte dello sforzo bellico a mezzi senza equipaggio – inclusi robot, droni e carri armati a pilotaggio remoto – ha conferito all'Ucraina un vantaggio improvviso sul campo di battaglia.

Robot e droni in prima linea

Ad aprile, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato la prima conquista di una posizione russa esclusivamente tramite robot e droni.

Da gennaio, questi mezzi senza pilota hanno completato oltre 22.000 missioni. I robot sono soprannominati dai russi la 'morte silenziosa' perché percepibili solo a circa dieci metri, già nel raggio d'azione. Questa tecnologia è cruciale per salvare vite umane: l'unità NC13 della Terza Brigata d'Assalto ha calcolato che, per 164 assalti, l'effetto ottenuto con i robot d'attacco avrebbe richiesto 2.300 uomini, con metà della forza persa tra morti e feriti.

L'adozione dei mezzi senza equipaggio e il contesto operativo

L'adozione di questi sistemi senza equipaggio è strettamente legata a una crisi di manodopera in Ucraina, conseguenza di quattro anni di conflitto e di una popolazione ridotta. La precoce adozione e l'industrializzazione dei droni hanno permesso a Kiev di infliggere colpi significativi alle forze russe.

I robot sostituiscono anche i compiti più elementari della fanteria. Esempi includono veicoli cingolati con mitragliatrici pesanti, capaci di restare nascosti per giorni e agire autonomamente, limitati solo dalle munizioni. Un militare ha testimoniato l'impatto sul nemico: 'Quando abbiamo schierato il robot contro il nemico, sono andati nel panico; strisciavano in giro, si accasciavano a terra e non sapevano cosa fare'.

Un'innovazione strategica sul campo di battaglia

L'efficacia di questa strategia è dimostrata dai risultati sul campo: l'impiego di veicoli terrestri senza equipaggio (UGV) da parte dell'Ucraina ha contribuito alla riconquista di territori, stimati fino a 600 chilometri quadrati nel corso dell'anno.

Questi mezzi sono rapidamente diventati equipaggiamento standard in prima linea, assumendo ruoli diversificati. Sono impiegati anche per il soccorso ai feriti e il rifornimento delle truppe. L'utilizzo estensivo di robot e droni rappresenta una delle principali innovazioni tecnologiche che stanno ridefinendo le dinamiche del conflitto.