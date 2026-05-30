La circonvallazione di Pescara si dota di quattro nuovi dispositivi Tutor per il controllo della velocità. L’installazione, avvenuta tra l’uscita dei Colli e la galleria San Giovanni, copre il tratto stradale che collega Montesilvano a Pescara. L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire incidenti attraverso un monitoraggio costante dei limiti di velocità, un «fine nobile» come sottolineato dal dirigente.

I quattro misuratori sono stati disposti in coppie, due per ogni senso di marcia (direzione nord-sud e sud-nord), posizionati in prossimità delle aree di servizio carburanti.

Attualmente, i dispositivi non sono ancora pienamente operativi. A partire da giugno è prevista la fase di taratura, propedeutica all’entrata in servizio dei Tutor, attesa entro il mese di luglio.

Dettagli tecnici e tempistiche di attivazione

Il sistema Tutor adottato a Pescara è analogo a quello già in uso sulle autostrade italiane. La sua funzione principale è quella di calcolare la velocità media dei veicoli tra due punti di rilevamento distinti. Nonostante l'installazione sia completa, i dispositivi si trovano ancora in una fase di prova. La taratura inizierà a giugno, mentre l’entrata in funzione effettiva è pianificata per luglio.

Contesto normativo e modalità operative

L’installazione dei quattro autovelox con tecnologia Tutor lungo la circonvallazione è stata autorizzata dalla Provincia di Pescara.

Il tratto interessato si estende dalla galleria San Giovanni fino all’uscita di Spoltore, in entrambe le direzioni di marcia. Le telecamere sono progettate per operare in doppia modalità: rilevano la velocità istantanea al passaggio del veicolo e, contemporaneamente, calcolano la velocità media tra i punti di controllo. Il limite di velocità vigente in questa area è fissato a 90 km/h. L’installazione è stata curata da Anas, a seguito di un bando del 2024. L’entrata in funzione dei Tutor avverrà 30 giorni dopo il completamento della necessaria segnaletica stradale informativa.