Nelle Maldive, la Guardia costiera ha ripreso le operazioni di ricerca dei subacquei italiani dispersi. La notizia è stata ufficialmente comunicata dalla Farnesina, che sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione e coordinando gli sforzi.

Coinvolgimento diplomatico e supporto ai connazionali

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è in costante contatto con l’ambasciatore d’Italia a Colombo, Damiano Francovigh, la cui competenza si estende anche alle Maldive, e con la console onoraria a Malé, Giorgia Marazzi. Entrambi i rappresentanti diplomatici sono attivamente coinvolti nel monitoraggio delle operazioni di ricerca e recupero.

Il Ministro Tajani ha impartito precise disposizioni affinché la Farnesina continui a seguire da vicino tutte le attività, garantendo al contempo la massima assistenza alle famiglie delle persone coinvolte e ai connazionali che necessiteranno di rientrare in Italia.

A ulteriore dimostrazione del supporto offerto, la polizia maldiviana ha messo a disposizione un team specializzato nel supporto psicologico, dedicato specificamente ai cittadini italiani colpiti da questo tragico incidente. Nel frattempo, il "Duke of York", lo yacht che ospitava i turisti italiani, ha raggiunto la capitale Malé, un punto di riferimento cruciale per le operazioni.

Dettagli delle operazioni subacquee e coordinamento

Le operazioni subacquee sono condotte da sommozzatori maldiviani che si alternano in turni. I primi operatori si sono già immersi per individuare e segnalare con precisione il punto di ingresso della serie di caverne dove si presume siano scomparsi i sub italiani. Successivamente, altri sommozzatori effettueranno immersioni per localizzare i dispersi e tentare il recupero.

L'unità di appoggio in mare svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento delle attività di ricerca. Le autorità italiane e maldiviane stanno lavorando in stretta collaborazione per fornire il necessario supporto logistico e psicologico ai connazionali coinvolti. La Farnesina mantiene un contatto diretto e costante sia con le famiglie dei dispersi sia con gli altri turisti italiani presenti nell'arcipelago.

Il ruolo essenziale della Farnesina nella tutela all'estero

La Farnesina, attraverso la sua rete diplomatica che include l’ambasciata d’Italia a Colombo e la console onoraria a Malé, continua a monitorare attentamente la situazione. L’assistenza ai cittadini italiani all’estero rappresenta una delle priorità assolute del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Questo impegno si manifesta concretamente nell'intervento in situazioni di emergenza e incidenti che coinvolgono connazionali fuori dal territorio nazionale, assicurando una presenza e un supporto costanti.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha il compito istituzionale di tutelare i diritti e la sicurezza dei cittadini italiani all’estero. A tal fine, fornisce assistenza consolare e coordina le proprie attività con le autorità locali dei paesi ospitanti, garantendo un'azione efficace e tempestiva in ogni circostanza di necessità.